Mantar spielen am Donnerstag im Schlachthof. (Christoph Eisenmenger / www.facebook.com/basslordpictures)

18. April: Queer Bunnies Party im Modernes

Auf der Queer Bunnies Party im Modernes ist jeder Willkommen, für den Spaß, Freude und Respekt im Vordergrund stehen. Für die Musik sorgen die DJs Truebeatz und RDJ Kaja. Außerdem gibt's für die ersten 800 Gäste ein Überraschungsei. Die ersten 100 bekommen für das österliche Feeling noch Hasenohren dazu. Im Vorverkauf kosten die Tickets 11,50 Euro. Los geht's um 23 Uhr.

18. April: Musikalische Lesung im Sendesaal

Im Rahmen des Jazzahead-Festivals, das derzeit in Bremen läuft, liest der norwegische Dichter Jan Erik Vold am Donnerstag im Sendesaal Gedichte und kurze Erzählungen. Musikalisch begleitet wird der dabei von der Harfenistin Ellen Bødtker, dem Saxophonisten Trygve Seim und dem Perkussionisten Eirik Raude. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro.

18. April: Mantar im Schlachthof

Das Bremer Duo Mantar hat sich dem Doom-Metal und Punk verschrieben und kreiert einen wuchtigen Sound, mit dem sie auch international Erfolge feiern. Das Besondere: die beiden Musiker kommen dabei ohne Bass aus. Das Konzert im Schlachthof startet um 20 Uhr.

19. April: Spitzenspiel der Bremen-Liga

"Fußball pur!" lautet das Motto des Spitzenduells in der Bremen-Liga, das am Karfreitag zwischen dem Bremer SV gegen den FC Oberneuland. Die Besucher dürfen sich auf Bier, Bratwurst, Butterkuchen, Kaffee und natürlich auf ein heißes Fußballspiel freuen. Beginn ist um 15 Uhr im Stadion am Panzenberg.

19. April: Eröffnung der "Colossos"-Achterbahn im Heide Park

Drei Jahre lang wurde die beliebte "Colossos"-Achterbahn im Heide Park in Soltau renoviert, ab Karfreitag wird sie nun für das Publikum wieder eröffnet. Mehr Infos zu dem neuen Konzept, gibt es hier:

Ab 20. April: Osterfeuer in Bremen

Osterfeuer gehören zu Ostern ebenso dazu wie Ostereier suchen und Schokohasen vertilgen: In Bremen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich den Abend am Feuer um die Ohren zu schlagen. Hier gibt es eine Übersicht:

21. April: Osterspaß in der Kinderwildnis

Ein Kinderprogramm wird am Ostersonntag in der Kinderwildnis auf dem Stadtwerder angeboten. Startschuss ist um 11 Uhr. Geboten wird neben Kinderschminken und diversen Kreativ- und Bastelständen auch ein Eierlauf-Parcours. Außerdem wird es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen geben. Um 11 Uhr findet auch eine gemeinsame Eiersuche statt. Die Anmeldung dafür ist bereits abgelaufen. Der Eintritt zum Osterspaß ist frei.

21. und 22. April: Fahrt mit der Museumseisenbahn

Der Deutsche Eisenbahn Verein veranstaltet am Ostersonntag und Ostermontag wieder die beliebten Triebwagen-Fahrten von Bruchhausen-Vilsen nach Heiligenberg. Vor Ort können dann die Kinder auf Ostereisuche gehen. Wer mitfahren möchte, sollte sich vorab unter www.museumseisenbahn.de Tickets vorbestellen. Dort können auch die Abfahrtszeiten eingesehen werden.