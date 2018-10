Bei der Langen Shopping-Nacht haben die Geschäfte in der Bremer Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet (Archivbild). (City-Initiative)

Mittwoch, 26. bis Sonntag, 30. September: Fliegende Funken Festival

Das Fliegende Funken Festival ist ein Improtheater-Festival, bei dem mehrere Tage lang internationale Künstler in Bremen auftreten. Neben den Shows, die jeden Abend in der Schwankhalle stattfinden, gibt es tagsüber Theater-Workshops. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Samstag, 29. September: Finale von "Live in Bremen"

Die Nachwuchsbands Boranbay, Ivanca, Paloma & The Matches, Michel Ryeson und Rising Insane treten an diesem Abend zum Finale des Bremer Bandcontests im Schlachthof an. Der Eintritt ist kostenlos. Am Ende des Abends steht fest, welche Band den Nordlicht-Award, 1000 Euro und eine eigene Headliner-Show in einem Bremer Club gewinnt. Die Show startet um 19 Uhr.

Samstag, 29. und Sonntag, 30. September: Kunst:Route

Bei dem Event "Kunst:Route" sind zwei Tage lang die Kunstateliers in Bremen-Nord für Besucher geöffnet. Anlässlich dieser Tage der offenen Tür lädt auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zu Radtouren ein, die zu den verschiedenen Ateliers führen. Dort kann man nicht nur die fertigen Kunstwerke besichtigen, sondern auch erfahren, wie die Malereien, Fotografien oder Skulpturen entstehen. Anmeldungen zu den Radtouren werden erbeten. Informationen gibt es bei Hartmut Borrmann (Samstag-Tour), Telefon 0421/63 62 179, oder Heinz Grevenstette (Sonntag-Tour), Telefon 0421/65 32 34. Die Teilnahme an einer Radtour kostet fünf Euro.

Samstag, 29. September: Lange Shopping-Nacht

Am Samstag haben die Geschäfte in der Bremer Innenstadt mal wieder bis 22 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Lichtinstallationen und Lichtskulpturen, die unter dem Motto "Raumfahrt" stehen sollen. Auf dem Ansgarikirchhof wird in einem Open-Air-Kino der Film "Star Wars - Die letzten Jedi" gezeigt. Am Freitag und Samstag gibt es außerdem ein kleines "Oktoberfest" mit Live-Musik in der Lloyd-Passage.

Wer dann noch nicht genug hat vom Shoppen, der kann am nächsten Tag zum Verkaufsoffenen Sonntag im Roland-Center in Huchting fahren. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Der Anlass sind die Huchtinger Messetage, bei denen sich an diesem Wochenende die Unternehmen des Stadtteils in dem Einkaufszentrum präsentieren.

Sonntag, 30. September: Stoffmarkt Holland

Am Sonntag findet von 11 bis 17 Uhr ein Stoffmarkt in der Überseestadt (am Europahafen) statt. Hobbyschneiderinnen und -schneider finden dort Stoffe, Kurzwaren, Textilfarben, Schnittmuster und vieles mehr an mehr als 140 Ständen.