Die Osterwiese startet in Bremen. (Frank Thomas Koch)

12. April: Start der Osterwiese

Schmalzkuchen essen, Karussell fahren und auf das Losglück hoffen: All das ist ab Freitag wieder möglich, denn dann startet mit der Osterwiese Bremens zweitgrößtes Volksfest. Um 18 Uhr gibt Wirtschaftssenator Martin Günthner den Startschuss. Geöffnet ist jedoch schon ab 14 Uhr. Drei neue Attraktionen wird es auf der Osterwiese geben. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Sicherheit auf der Bürgerweide Das sollten Besucher der Bremer Osterwiese beachten Die Osterwiese in Bremen startet am Freitag, 12. April. Auf der Bürgerweide geht es dann hoch her. ... mehr »

12. bis 14. April: Street Food Markt

Jede Menge Leckereien gibt es ab Freitag auf dem Ansgarikirchhof zu kaufen, dann startet um 11 Uhr der zweite Street Food Markt. Geöffnet sind die Foodtrucks am Eröffnungstag bis 20 Uhr. Am Samstag ist von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag kann von 11 bis 20 Uhr geschlemmt werden.

12. April: Yuri’s Night

Raumfahrt-Fans treffen sich am Freitag in der Heldenbar im Viertel. Dort wird mit spaciger Deko und einem Space-Quiz die Yuri's Night gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um 21 Uhr zeigt das Cinema Ostertor thematisch passend den Oscar-prämierten Streifen "First Man". Der Eintritt für den Kinoabend beträgt fünf Euro.

13. April: Flo Mega im Schlachthof

Erst kürzlich sorgte Flo Mega in Bremen für Gesprächsstoff: Der Musiker veröffentlichte einen Song über den Ex-Werder-Spieler Jonny Otten. Nun meldet er sich erneut zurück und spielt, mit neuem Album im Gepäck, am Samstag ein Konzert im Schlachthof. Ein Interview mit dem Künstler lesen Sie hier.

13. April: Uni Nacht XXL in der ÖVB Arena

Über Jahre in der Mensa und am Unisee beheimatet findet Bremens größte Studentenparty in diesem Jahr erstmalig in der ÖVB-Arena statt. Auf drei Areas wird den Gästen von Charts über Elektro und House bis hin zu Rock und Musik aus den 90ern geboten. Gefeiert werden darf von 22 bis 5 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro. Schüler und Studenten zahlen acht Euro.

14. April: Verkaufsoffener Sonntag

Anlässlich des Starts der Osterwiese sind am Sonntag die Geschäfte in der Bremer City sowie im Viertel geöffnet. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr darf dann ausnahmsweise auch mal am Ruhetag geshoppt werden.

14. April: Publikumstag im Papageienschutzzentrum-Bremen

Im Papageienschutzzentrum Bremen leben derzeit 52 Papageien verschiedener Arten, die aus vernachlässigter Haltung gerettet wurden. Nach der Winterpause lädt der Verein nun wieder monatlich zum Publikumstag in das Freifluggehege in Findorff ein. Auftakt ist an diesem Sonntag. Die Besucher können sich dort über die Arbeit im Schutzzentrum informieren und die Papageien in der Flughalle kennenlernen. Die Arbeit des Vereins ist spendenfinanziert, der Eintritt zum Tag der offenen Tür beträgt für Erwachsene drei Euro. Kinder zahlen 50 Cent. Geöffnet ist von 14 bis 17 Uhr. Mehr Infos hier.