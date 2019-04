Florian Silbereisen lädt in Bremen zum großen Schlagerfest. (arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa)

5. April: Das große Schlagerfest mit Florian Silbereisen

Nach dem Erfolg aus dem letzten Jahr ist Florian Silbereisen erneut mit seinem Schlagerfest in Bremen zu Gast. Zusammen mit Stars wie Matthias Reim, Michelle, Voxxclub und Eloy de Jong will er dem Publikum in Bremen einheizen. Die Schlagerparty startet um 19.30 Uhr in der ÖVB-Arena.

5. April Linus Volkmann in der Lila Eule

Linus Volkmann hat sich in Deutschland als Musikjournalist einen Namen gemacht, der neue Platten besonders in die Mangel nimmt. Bücher schreibt Volkmann auch. Sein aktuelles heißt "Linus Volkmann sprengt die Charts! Wie werde ich Popstar (und warum)?". Daraus liest er am Samstag ab 20 Uhr in der Lila Eule.

5. April: Sebastian Pufpaff im Pier 2

Sebastian Pufpaffs Spezialität ist bissige Satire und diese präsentiert er mit wachsendem Erfolg. Am Freitag gastiert er mit seinem neuen Programm "Wir nach" im Pier 2. Karten sind für die Veranstaltung noch erhältlich.

6. April: Ab geht die Lucie - Saisoneröffnung

Die Initiatoren des Urban-Gardening-Projekts "Ab geht die Lucie" laden am Samstag ab 14 Uhr zur Saisoneröffnung auf den Lucie-Flechtmann-Platz in die Neustadt. Auf dem Plan steht aber nicht nur feiern, sondern vor allem gärtnern und bauen. Schließlich muss der öffentliche Garten für die neue Saison fit gemacht werden. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es eine Betreuung vor Ort. Am Abend ist ein kleines Fest mit Feuer und Stockbrot geplant.

7. April: Kinderflohmarkt im Bürgerzentrum Neue Vahr

Unter dem Motto "Frühlingserwachen" veranstaltet das Bürgerzentrum Neue Vahr am Sonntag einen Flohmarkt für Kindersachen. Die Tische sind bereits alle vergeben, für Besucher ist von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Bis zum 7. April: Favourites Film Festival

Im Rahmen des Favourites Film Festival zeigt das Cinema Ostertor an diesem Wochenende mehrere Filme, darunter das belgisch-französische Comedy-Drama "Nos Batailles" und den Oscar nominierten Thriller "First Reformed". Eine Übersicht über die Termine gibt es hier.