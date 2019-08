Oli P. tritt am Samstag bei der 90s Supershow auf. (Imago)

16. August: Familiennachtwanderung im Auswandererhaus Bremerhaven

Ausgestattet nur mit einer Laterne können Kinder mit ihren Familien am Freitag dem Museumsnachtwärter durch die verlassene Ausstellung im Auswandererhaus folgen. Für die Nachtwanderung und ein mögliches Abendessen im Speisesaal des Auswandererhauses ist eine vorherige telefonische Anmeldung erwünscht. Die Führung dauert etwa eine Stunde und ist ausschließlich Familien mit Kindern geöffnet.

Columbusstraße 65, 27568 Bremerhaven

16. bis 18. August: Horn to be Wild

In Bremen-Horn geht es eigentlich eher ruhig zu - nicht so jedoch am kommenden Wochenende. Zum fünften Mal findet dann das Horn-to-be-Wild-Festival im Rhododendronpark statt. Bands wie unter anderem Antiheld, Havington oder die Musikerin Alli Neumann stehen auf der Bühne. An zahlreichen Food- und Getränkeständen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt für beide Tage kostet 21 Euro, auch Tageskarten sind erhältlich. Mehr Infos gibt es unter www.horntobewild-festival.de.

Deliusweg 40, 28359 Bremen

16. bis 18. August: Schippertage Bremerhaven

Für alle Freunde der Schifffahrt gibt es an diesem Wochenende im Alten Hafen einiges zu sehen. Plattbodenschiffe aus Bremerhaven, Holland und Ostfriesland laufen am Freitag gemeinsam in den Alten Hafen ein. Historisches Handwerk und Shantygesänge laden das ganze Wochenende zu einem Besuch ein, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Längengrad, 27568 Bremerhaven

16. bis 18. August: Golden City-360-Grad-Heimatliebe Sommerfestival

In Pusdorf ist an diesem Wochenende einiges los. Am Lankenauer Höft gibt es am Freitag einen Zeltplatz mit Schwimmgelegenheit. Künstler wie Vladi Wostok, Begemann oder Passepartout sorgen für gute Stimmung. Auch gemeinsames Singen am Lagerfeuer, eine Kanufahrt durch den Neustädter Hafen und ein Vintage-Flohmarkt gehören mit zum Programm. Das Festivalticket für einen Tag gibt es für 10 Euro, das für zwei für 18 Euro und der Sonntag ist sogar frei. Zu bekommen sind sie am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr im Golden City-Büro, am Wochenende am Tresen, bei Nordwest-Ticket oder im WESER-KURIER-Pressehaus.

Golden City Hafenbar, Zum Lankenauer Höft 8, 28197 Bremen

16.-18. August: Drachen über Lemwerder

Mehrere Zehntausend Besucher werden am Wochenende zu Drachen in Lemwerder erwartet. Bis zu 250 Flugobjekte werden dann gleichzeitig über dem Himmel am Ritzenbütteler Sand zu sehen sein. Neben den bunten Drachen am Himmel ist auch ein großes Rahmenprogramm Bestandteil des Festes: Unter anderem wird es Akrobatik-Shows zu sehen geben und jede Menge Livemusik. Mit dabei ist auch die Band Afterburner, die nach dem - von einer Lasershow begleiteten - Nachtfliegen auf der Bühne stehen. Das Tagesticket kostet 5 Euro, das Wochenendticket 8 Euro. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt kostenlos.

Ritzenbütteler Sand, Lemwerder

17. August: 90s Super Show auf der Bürgerweide

Große Stars und Musikacts der 90er-Jahre gibt es am Samstagauf der Bürgerweide zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Oli P., Snap, Culture Beat, Dr. Alban und Rednex. Die Zeitreise durch das Musikjahrzehnt startet um 13 Uhr. Alle Infos rund um das Event haben wir hier in seinem Servicetext zusammengefasst.

Theodor-Heuss Allee, 28215 Bremen

17. August: Rock den Deich in Schwanewede

Am Wochenende wird es laut im beschaulichen Schwanewede. Beim Festival „Rock den Deich“ treten acht Bands auf. Mit dabei sind unter anderem The Busters, Drei Meter Feldweg und Superdiva. Der Einlass startet um 13 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos gibt es www.rockdendeich.de.

An der Kaserne 121, 28790 Schwanewede

17. bis 18. August: Botanika goes space-reloaded

Im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch wird es am Wochenende in der Botanika. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr dreht sich alles um die Kult-Serie Star Trek. Ein "Star-Smutje" kocht vor den Augen der Besucher außerirdische Spezialitäten, es gibt Autogrammstunden mit der deutschen Stimme von Han Solo, Florian Clyde und den Schauspielern Alan Austen ("Das Imperium schlägt zurück") und Bern Collaco (Star Wars-Das Erwachen der Macht) und vieles mehr. Am Sonntag sorgt die Bremer Band "Malu" außerdem für die richtige Stimmung. Aufwendige Kostüme sind ausdrücklich erwünscht, an der Tageskasse gibt es dafür sogar einen Preisnachlass. Weitere Informationen gibt es unter www.botanika-bremen.de.

Deliusweg 40, 28359 Bremen

18. August: City-Marathon Bremerhaven

Halbmarathon, Firmenlauf, Walking, Kinderlauf und weitere sportliche Herausforderungen stehen am Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr in Bremerhaven an. Startunterlagenausgabe und Nachmeldungen sind am Samstag ab 14 Uhr möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.bremerhaven-marathon.de.

Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche, Bürgermeister-Smidt-Str. 47, 27568 Bremerhaven

18. August: Bürgerhaus Mahndorf:

Das PIET GORECKI TRIO des Bremer Keyborders und Sängers Piet Gorecki bringt am Sonntag eine Mischung aus Jazz, Funk, Blues, Lounge, Pop und Chanson nach Mahndorf. Das dritte Konzert aus der Reihe der Mahndorfer Sommerterrasse findet um 15 Uhr im Bürgerhaus statt. Der Eintritt ist frei.

Terrasse vom Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 Bremen