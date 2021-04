Die Lenkungsgruppe Rennbahn hat ein Galopprennen am Tag des Sports im September untersagt. Jetzt werden erste Ergebnisse des runden Tisches veröffentlicht. (Christina Kuhaupt)

Seit September vergangenen Jahres hat sich der Runde Tisch Rennbahngelände in diversen Sitzungen mit Ideen zur künftigen Nutzung des 36 Hektar großen Areals im Stadtteil Hemelingen beschäftigt und ein Konzept erstellt. Die erarbeiteten Eckpunkte sollen der Bremischen Bürgerschaft als Empfehlung dienen und nach dem politischen Beschluss Grundlage für einen städtebaulichen Wettbewerb werden. An diesem Freitag stellt der Runde Tisch ab 16.30 Uhr unter dem Vorsitz von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) der Öffentlichkeit den Arbeitsstand und erste Ergebnisse zur künftigen Gestaltung des Rennbahngeländes vor.

Im Rahmen dieser Sitzung, die von Simone Neddermann und Klaus Selle moderiert wird, erhoffen sich die Initiatoren Rückmeldungen darüber, ob noch wesentliche Bedarfe oder Argumente fehlen. Die Mitglieder wollen über Ziele, Besetzung und Vorgehen des Runden Tisches informieren und Empfehlungen von Nutzungsbausteinen im Konsens erläutern. Dabei geht es nach Informationen des WESER-KURIER auch um strittige Bausteine wie Golf, Pferdesport und Galoppsport und die jeweiligen Argumente dafür und dagegen.

Galopprennen verboten

Im Vorfeld dieser Sitzung hat die Lenkungsgruppe als Entscheidungsgremium der Zwischenzeitzentrale (ZZZ) derweil für neuerlichen Verdruss bei den Galoppsportanhängern in der Region gesorgt. Die Bürgerinitiative unter dem Vorsitz von Andreas Sponbiel hatte bei der ZZZ für diesen Sommer zwei Veranstaltungen auf dem Gelände beantragt: ein Bürgerfest am 18. Juli und einen Tag des Sports am 4. September. An diesem Donnerstag wurde der Bürgerinitiative schriftlich mitgeteilt, dass der beim Tag des Sports geplante Programmpunkt eines Galopprennens untersagt wird. Die Lenkungsgruppe verweist in der Erklärung auf den Beschluss des Regionalausschusses von Ende Januar 2021, wonach Galopprennsport auf dem Areal auch während der Zwischennutzungsphase verboten werden soll. Daher sei dieser Teil des Antrags abgelehnt worden, erklärten Oliver Hasemann und Julian Essig im Auftrag der Zwischenzeitzentrale.

Mit dieser Begründung war zuvor bereits der für den 12. September vom Bremer Rennverein geplante Galopprenntag verboten worden. „Wir werden uns das nicht gefallen lassen“, sagt Andreas Sponbiel. Ebenso wie der Rennverein werde nun auch die Bürgerinitiative rechtliche Schritte prüfen, so der Sprecher. „Das ist ein dickes Ding! Der Regionalausschuss macht hier knallhart Politik und grätscht in die Zwischennutzung rein, das kann nicht sein“, sagt Sponbiel, der selbst auch Teil des Runden Tisches ist und bei der öffentlichen Sitzung zugegen sein wird.

