Ein vollständiges Verbot von Messern an vielen öffentlichen Plätzen fordern Bremen und Niedersachsen. Der Bundesrat befasst sich an diesem Freitag mit dem Änderungsvorschlag für das Waffengesetz. (Oliver Berg/dpa)

Verbieten heißt nicht verhindern: Wer Verbote ausspricht, muss auch deren Einhaltung kontrollieren. Tut er das nicht, setzt er sich dem Vorwurf des Aktionismus aus. Wenn Bremen und Niedersachsen also ein Verbot des Tragens von Messern an öffentlichen Orten wie Fußgängerzonen und in Bussen und Bahnen fordern, muss die Frage erlaubt sein, ob mit dieser Änderung des Waffengesetzes die Sicherheitslage tatsächlich verbessert würde? Würden sich alle daran halten, dann sicherlich.

Dass Problem ist aber doch, dass dieser Effekt nicht eintritt. Wie bitte soll die Bremer Polizei, die unter Personalmangel leidet und im vergangenen Jahr 337 000 Überstunden angehäuft hat, solche Verstöße kontrollieren? Zumal es keine anlassunabhängigen Kontrollen geben soll. Es braucht also weiterhin konkrete Hinweise, damit die Polizei einschreiten kann.

Wer mit einem Messer in der Fußgängerzone herumfuchtelt, bietet schon jetzt einen Grund, dass die Polizei ihm dieses abnimmt. Sie muss aber schnell vor Ort sein. Und genau hier liegt der Schlüssel für die öffentliche Sicherheit. Es geht nicht um mehr Verbote, sondern um die konsequente Umsetzung des geltenden Rechts.