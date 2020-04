Seit 2013 sind die Hells Angels in Bremen verboten. (Max Polonyi)

Sieben und vier Jahre alt sind die beiden Vereinsverbote, die Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gegen die Rockerbande „Hells Angels MC Bremen“ (2013) und den „Islamischen Förderverein Bremen“ (2016) ausgesprochen hat. Doch erst jetzt wird vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) geklärt, ob diese Verbote rechtens sind. Mäurer ist optimistisch: „Die Verbotsverfügungen sind gut begründet, daher sehe ich den beiden Verfahren gelassen entgegen.“

Am 5. Juni 2013 hatte der Innensenator die Auflösung des Vereins Hells Angels bekannt gegeben. Der Verein verfolge „vornehmlich eine Gebiets- und Machtentfaltung auf kriminellem Sektor“. Vorausgegangen waren dem mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen mit dem ebenfalls verbotenen „Mongols MC Bremen“. Im April 2013 war dabei einer der Rocker lebensgefährlich verletzt worden.

Zweck und die Tätigkeit der Hells Angels in Bremen liefen den Strafgesetzen zuwider, argumentierte die Innenbehörde in der Verbotsbegründung. Die Vereinsmitglieder schreckten vor gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen Rockergruppierungen nicht zurück. „Sie zeigen damit ein Verhalten, das einerseits von äußerster Brutalität gekennzeichnet ist, andererseits aber auch eine deutliche Missachtung jeder staatlichen Ordnung zum Ausdruck bringt.“

Durch die Verfügung wurde den Hells Angels jede Tätigkeit sowie die Bildung von Ersatzorganisationen in Bremen untersagt. Ebenfalls verboten wurde die Verwendung von Kennzeichen des Vereins, insbesondere die Abbildung ihres Markenzeichens, den geflügelten Totenkopf mit dem Schriftzug „Hells Angels“. Das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt.

Das Vereinsverbot ging mit einer groß angelegten Polizeiaktion in Bremen und Niedersachsen einher, an der rund 500 Beamte beteiligt waren. Zeitgleich wurden in beiden Bundesländern 17 Wohnungen und andere Objekte von Mitgliedern der Rocker-Gruppierung durchsucht. Dabei wurden Schlagwaffen, Stichwaffen, Gas- und Signalwaffen, Pfefferspray, Anabolika, Kutten, Datenträger sowie Bargeld beschlagnahmt.

Die Hells Angels erhoben postwendend Klage gegen das Verbot. Zuständig dafür ist erstinstanzlich das Oberverwaltungsgericht Bremen. Dafür, dass hierüber auch fast sieben Jahre später noch nicht beraten wurde, nennt Friedemann Traub, Sprecher des OVG, zwei Gründe. Zum einen sei das Verfahren im Hinblick auf ein beim Landgericht anhängiges Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs gegen Hells Angels mehrere Jahre lang ausgesetzt worden.

Zum anderen gehe es bei diesem Verfahren nicht um eine inhaltliche, sondern vielmehr um eine formale Entscheidung. Ein früheres Mitglied der Hells Angels hatte mit der Begründung gegen das Verbot geklagt, dass sich der Verein zu diesem Zeitpunkt bereits selbst aufgelöst habe. Das OVG müsse nun klären, ob vor diesem Hintergrund überhaupt der Anspruch auf so eine Klage geltend gemacht werden könne, erläutert Traub. Nicht eben eine brisante Frage.

Auch von daher sei eine besondere Eilbedürftigkeit in diesem Verfahren nicht zu erkennen gewesen. Nun aber soll verhandelt werden. Ende April, vorbehaltlich allerdings der weiteren Entwicklung der Corona-Krise. Von ganz anderem inhaltlichen Gewicht ist der zweite Fall, den das OVG ebenfalls unter „anstehende Entscheidungen noch in der ersten Jahreshälfte 2020“ verbucht: das Verbot des Islamischen Fördervereins Bremen vom Februar 2016.

Die Innenbehörde betrachtet diesen Verein als Ersatzorganisation des im Dezember 2014 bestandskräftig verbotenen „Kultur & Familien Verein“ (KuF). „Anhänger des ehemaligen KuF haben offensichtlich aus konspirativen Gründen einen inaktiven Verein übernommen, um dessen Tätigkeit fortzusetzen“, begründete Ulrich Mäurer das Verbot. „Gegen diese Knotenpunkte der Radikalisierung in Bremen gehen wir mit aller Konsequenz vor.“

Der Kultur & Familien Verein wurde am 5. Dezember 2014 verboten, nachdem in den Monaten zuvor fast ein Viertel seiner Anhänger nach Syrien ausgereist war, um sich dort mutmaßlich an Kämpfen und Terrorakten des Islamischen Staates zu beteiligen. Für die Bremer Sicherheitsbehörden stand fest, dass der KuF darauf hinwirkte, „dass sich Muslime und Konvertiten dem Salafismus als einer extremistischen Auslegung des Islam zuwenden“.

Mit dem Vereinsverbot war dem Verein auch untersagt worden, seine Aktivitäten in anderen Organisationen fortzusetzen. Tatsächlich aber hätten Mitglieder des verbotenen Vereins Mitte 2015 den Islamischen Förderverein Bremen faktisch übernommen, um dessen Tätigkeit fortzuführen, erklärte Mäurer im Februar 2016. „Derzeit ist kein einziges der ursprünglichen Vereinsmitglieder noch in dem Verein aktiv, während alle in den vergangenen Monaten festgestellten Besucher vorher auch Anhänger des Kultur & Familien Vereins waren und dort teilweise auch führende Funktionen innehatten.“

Das Verbot des Islamischen Fördervereins stützte sich ausdrücklich auf „über einen längeren Zeitraum gewonnene Ermittlungsergebnisse der Sicherheitsbehörden, insbesondere des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz“. In der jetzt anstehenden Verhandlung geht es in erster Linie um die Frage, ob der Förderverein tatsächlich als Ersatzorganisation des KuF betrachtet werden kann. Aber auch darum, welche Erkenntnisse des Verfassungsschutzes der Innensenator offenlegen muss.