Die Verbraucherzentrale Bremen mit Vorständin Annabel Oelmann meldet Insolvenz an. (Verbraucherzentrale Bremen)

Die Verbraucherzentrale Bremen ist zahlungsunfähig. Der gemeinnützige Verein muss Insolvenz anmelden. Wie der WESER-KURIER aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen erfuhr, fehlt der Zentrale das Geld, weil es in der Vergangenheit einen Fehler in den Tarifverträgen gab. Die Insolvenz hat Verbraucherzentrale auf Nachfrage ebenfalls bestätigt. 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in einer Betriebsversammlung kurzfristig informiert worden, heißt es.

Die Verbraucherzentrale Bremen (VZB) hat laut eigenen Angaben eine Restrukturierung in Eigenverwaltung initiiert, um sich mithilfe eines Insolvenzplans wirtschaftlich neu aufzustellen und in erheblichem Umfang drohende sozialversicherungsrechtliche Ansprüche der Altersversorgung abzuwenden. Rechtlich gesehen ist die Verbraucherzentrale ein eingetragener Verein, die Restrukturierung in Eigenverwaltung entspricht dem, was bei Unternehmen eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist. In solchen Fällen bleibt die Geschäftsführung weiterhin im Amt und kann weiter agieren.

Das Verfahren soll dadurch für alle Beteiligten transparenter werden. Der Berliner Rechtsanwalt Olaf Schubert und der Insolvenzberater Dr. Christian Matiebel begleiten den Vorstand als Experten für Sanierungsberatung durch das Eigenverwaltungsverfahren. Rechtsanwalt Dr. Moritz Sponagel von der Kanzlei Sponagel Rechtsanwälte in Bremen wurde vom Amtsgericht Bremen zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien abgesichert, heißt es. Das Leistungsangebot des Beratungszentrums in Bremen und der Beratungsstelle Bremerhaven sei weiterhin vollumfänglich sichergestellt.

Grund für diese außergewöhnliche Maßnahme seien laut VZB nicht ausreichend versicherte Verpflichtungen, die sich auf die Beschäftigungsverhältnisse auswirken. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbraucherzentrale dauerhaft gewährleisten zu können, müssen arbeitsrechtliche Inhalte im Rahmen des Sanierungsverfahrens neu geregelt werden. Wesentliches Ziel der Restrukturierung ist dabei die bilanzielle Bereinigung dieser Risiken.

Suche nach Lösungsmodellen

Mit den Beteiligten ist man derzeit im Gespräch und sucht im Interesse aller nach Lösungsmodellen. „Wir sind zuversichtlich, dass die Verbraucherzentrale gestärkt aus dieser Restrukturierung hervorgehen wird und ihren Auftrag, allen Bürgerinnen und Bürgern im Land Bremen eine anbieterunabhängige Verbraucherberatung anzubieten, auch in Zukunft erfüllen wird“, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dr. Tim Voss.

Vor dem Hintergrund des eingeleiteten Sanierungsverfahrens sind Vorstand und Verwaltungsrat verstärkt bemüht, individualvertragliche Regelungen zu modifizieren, um so Rechtssicherheit für die Zukunft herstellen zu können.