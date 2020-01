In China läuft die Produktion von Mundschutz-Masken auf Hochtouren. Ist das Corona-Virus jetzt in Bremen angekommen? (Wang Quanchao/dpa.)

Auf der Intensivstation des Krankenhauses Mitte wird eine möglicherweise am Corona-Virus erkrankte Patientin behandelt. Das bestätigt Martin Götz, Referatsleiter für Infektionsschutz im Gesundheitsamt gegenüber dem WESER-KURIER.

Es handele sich um eine Frau, die Anfang Januar als Touristin in China unterwegs gewesen war. Zurzeit wird sie isoliert in der Intensivstation des Krankenhauses Bremen Mitte behandelt. „Sie erfüllt gewisse Kriterien“, sagt Götz, „bestätigt ist aber noch nicht, dass es sich in diesem Fall tatsächlich um das Corona-Virus handelt. Der Patientin geht es klinisch gut.“

Die Laboruntersuchungen werden in der Berliner Charité vorgenommen. Bis die Ergebnisse vorliegen, wird es nach Angaben von Rolf Schlüter, Sprecher der Gesundheit Nord, bis zu fünf Tage dauern. „Bis der Fall bestätigt ist oder es Entwarnung gibt, behandeln wir ihn so, als wäre es ein echter Fall des Corona-Virus“, sagt Götz.

Bisher hat sich keiner der gemeldeten Verdachtsfälle in Deutschland bestätigt. In China starben an der ansteckenden Lungenkrankheit bereits 80 Personen.