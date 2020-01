Aufgrund eines Polizeieinsatzes war der Altenwall am Vormittag gesperrt. (Felix Wendler)

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: Die Parteibüros der Grünen am Altenwall und der Linken in der Neustadt erhielten am Montag Briefe mit einer pulverartigen Substanz. Am Mittag gab die Polizei Entwarnung: Die Stoffe in beiden Umschlägen seien ungefährlich. Das hätten Spezialisten der Bundespolizei aus Hannover festgestellt. Die Bremer Polizei hatte die Experten um Hilfe gebeten, um sicherzugehen, dass es sich um keine giftige Substanz handelt.

Während der Untersuchung waren zunächst der Altenwall, später auch der Buntentorsteinweg zwischen Yorckstraße und Sedanstraße gesperrt. Die Sperrungen sind mittlerweile aufgehoben. Zuvor war die Geschäftsstelle am Altenwall evakuiert worden. Weitere Personen, die mit dem Pulver in Berührung gekommen waren, wurden zunächst in einer oberen Etage des Gebäudes isoliert. Nach einer ersten Sicherung gaben die Sicherheitsbehörden das Erdgeschoss des Gebäudes gegen 10.30 Uhr wieder frei.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ermittelt nun der Staatsschutz der Polizei Bremen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auf dem Umschlag, den das Linken-Büro erhalten hatte, standen unter anderem Beleidigungen und ein Hakenkreuz.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421/362 38 88 beim Kriminaldauerdienst zu melden. (gah/mic/var)

++ Diese Meldung wurde um 14.24 Uhr aktualisiert. ++