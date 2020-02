Letzte Woche standen alle Demokratinnen und Demokraten infolge einer Bombendrohung noch gemeinsam zur Mahnwache vor der Fatih-Moschee und heute nun der nächste

Einschüchterungsversuch. Liebe Gemeinde, wir bleiben #solidarisch! #Bremen pic.twitter.com/NP7BsUHQOz — Mustafa Güngör (@MustafaGuengoer) February 29, 2020

Erneut ist in Bremen ein verdächtiger Brief aufgetaucht. Dieses Mal bei der Fatih-Moschee in der Stapelfeldtstraße im Bremer Stadtteil Gröpelingen. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem größeren Aufgebot aus, Spezialisten überprüften den pulverartigen Inhalt. Er stellte sich als ungefährlich heraus, informiert die Polizei. Die Maßnahmen wurden inzwischen wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

Im Januar und Februar waren mehrfach verdächtige Briefe bei Bremer Parteien gefunden worden. Im Nachhinein stellten sie sich alle als harmlos heraus. So lange ein Restrisko besteht, dass gefährliche Substanzen im Spiel sind, führt für die Sicherheitsbehörden kein Weg daran vorbei, verdächtige Briefe mit großem Aufwand zu untersuchen, sagte Polizeiführer Kai Ditzel. Das Interview lesen Sie hier: