Bremen. Nach dem mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriff auf vier afghanische Männer im Schnoor vor einer Woche laufen die Ermittlungen weiter. „Es sitzt niemand in Untersuchungshaft, weil es keinen dringenden Tatverdacht gibt“, sagte Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Polizei hatte vier mutmaßliche Angreifer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren gestellt. Es sei unklar, wem welche Tat zugeordnet werden könne. Die Angaben der Geschädigten seien nicht eindeutig.

Zur Frage, ob die Verdächtigen bisher strafrechtlich in Erscheinung getreten seien, wollte die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt keine Angabe machen. Die Männer und weitere Unbekannte hatten in der Nacht auf den 4. Juli die Afghanen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren in der Hohe Straße angegriffen. Im Beisein der Polizisten waren rassistische Beleidigungen gefallen, weshalb auch der Staatsschutz ermittelt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0421/ 362 3888 entgegen.