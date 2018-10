Die Dechanatstraße ist im Moment gesperrt (Jan Heemann)

Ein verdächtiger Briefumschlag ist bei der Postfiliale an der Bremer Domsheide aufgetaucht, das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem WESER-KURIER.

Die Polizei sperrte die Dechanatstraße hinter der Postfiliale ab. Im Moment werde das Pulver in dem Brief analysiert, daher sei auch die Feuerwehr vor Ort und der Bereich abgesperrt. Das sei gängiges Prozedere in solch einem Fall, erklärte der Sprecher. Es handle sich dabei in erster Linie jedoch um eine Vorsichtsmaßnahme. In der Vergangenheit war es in Bremen immer wieder zu ähnlichen Vorfällen gekommen. (jfj)

Die Feuerwehr analysiert dort eine verdächtige Sendung, die bei der Post aufgetaucht ist. (Jan Heemann)