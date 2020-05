Erneut ist ein verdächtiger Brief gefunden worden. Dieses Mal hat es die SPD getroffen. (Patrick Seeger/dpa)

Im SPD-Büro in der Obernstraße ist am Mittwochmittag ein verdächtiger Brief mit einer bisher nicht identifizierten Substanz gefunden worden. Es gebe keine Verletzten, sagt Nils Matthiesen von der Polizei Bremen. Experten der Polizei sind derzeit vor Ort, um die Substanz zu prüfen, heißt es. Aufgrund des Einsatzes ist die Obernstraße für die Straßenbahnen gesperrt. Erst am Montag hatte ein im Parteibüro der CDU Bremen gefundener Brief einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.