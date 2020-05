Polizeieinsatz in Bremer City beendet

Verdächtiger Brief an SPD war harmlos

Michael Rabba

Von der pulverartigen Substanz in einem Brief an das SPD-Büro an der Obernstraße ging keine Gefahr aus. Das hat die Untersuchung ergeben.