In der Geschäftsstelle der AfD Bremen ist am Donnerstag ein verdächtiger Brief eingegangen. (Björn Hake)

Nun also auch bei der AfD: In der Landesgeschäftsstelle der Partei in Hemelingen ist am Donnerstag ein verdächtiger Brief eingegangen. Die Polizei sperrte die Landesgeschäftsstelle der AfD im Bruchweg ab. Delaborierer der Bundespolizei untersuchten den Inhalt, die Substanz stellte sich als aber harmlos heraus. Rund um den Bruchweg kam wegen des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen bei der BSAG.

In den vergangenen Wochen hatten Briefe mit verdächtigem Pulver immer wieder für Polizeieinsätze in Bremen gesorgt. Davon betroffen waren die Parteizentralen von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP sowie zuletzt auch die Fatih-Moschee in Gröpelingen.