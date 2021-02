Bundespolizei und Feuerwehr hatten am Dienstag einen Einsatz in einem Büro der Linken in der Bremer Altstadt. Dort war ein verdächtiger Brief aufgetaucht. (Symbolfoto). (Friso Gentsch/dpa)

Wie die Beamten mitteilen, bemerkte ein 36-jähriger Mitarbeiter das Schreiben gegen 11.45 Uhr in einem Büro an der Faulenstraße und verständigte daraufhin die Polizei.

Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersuchten die Sendung - und gaben Entwarnung: In dem Brief befand sich keine gefährliche Substanz. Der Brief wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

In der Vergangenheit waren bereits in den Büros anderer Parteien, sowie bei Ämtern und beim Amtsgericht in Bremen verdächtige Briefe aufgetaucht, die sich bislang als harmlos herausgestellt haben.