Bei der Bremer SPD ist ein verdächtiger Brief eingegangen. (Sarah Haferkamp)

In der Zentrale der SPD Landesorganisation Bremen in der Obernstraße ist am Donnerstag ein verdächtiger Brief gefunden worden, heißt es von der Polizei Bremen. Entsprechende Maßnahmen seien eingeleitet worden. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Laut Polizei seien die Delaborierer alamiert und unterwegs zum Einsatzort.

Im Januar sind bei den Parteien FDP, CDU, Grüne und Linke ebenfalls verdächtige Umschläge eingegangen. In allen Fällen stellten sich die Briefe als harmlos heraus. Der Staatsschutz ermittelt im Fall der Briefe an Grüne und Linke wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bei der FDP war erst vor wenigen Wochen ein verdächtiger Umschlag eingetroffen. „Besondere Unsicherheiten gibt es bei uns nicht“, sagte der Sprecher der Liberalen, Tim Abitzsch dem WESER-KURIER bei einem Interview vor wenigen Tagen. Die Mitarbeiter hielten sich in Verdachtsfällen strikt an eine Handlungsempfehlung der Polizei. In dem Papier haben die Beamten Merkmale gesammelt, an denen ungewöhnliche Sendungen zu erkennen sind und wie sie damit umgehen sollten. Auch andere Parteien haben eine solche Handlungsempfehlung bekommen.

Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz in der Obernstraße. (Sarah Haferkamp)

Die Linke nimmt nach Angaben von Sprecher Tim Ruland die „zahlreichen Drohbriefe und anderen Angriffe auf unsere Büros sehr ernst.“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien für den Umgang mit Briefen sensibilisiert worden, „die Arbeitsprozesse haben wir entsprechend angepasst.“ Die Grünen haben ebenfalls intensive Gespräche mit ihrem Personal geführt, um bei Postsendungen genauer hinzuschauen, sagte Landesgeschäftsführer Jonas Kassow. „Wir sind in einem gewissen Spannungsfeld, weil wir trotz der Vorkommnisse nicht die Post oder den Fußverkehr in der Zentrale beschränken wollen.“

Die bisher nicht betroffene SPD war schon vor dem Vorfall heute für die Thematik sensibilisiert, sagte Parteisprecher Roland Pahl vor einigen Tagen bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber wir lassen uns nicht von unserer Arbeit für die Partei und für eine gute Zukunft unserer Gesellschaft ablenken oder gar abschrecken.“