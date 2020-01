Der Bereich Friesenstraße ist derzeit gesperrt. (Patrick Seeger/dpa)

Erneut sind Bremer Polizei und Feuerwehr wegen eines verdächtigen Briefes im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Umschlag am Freitagnachmittag beim Abgeordnetenbüro der Linksfraktion in der Friesenstraße aufgetaucht. Delaborierer stellten am Abend fest, dass es sich beim Inhalt der Briefsendung um eine "harmlose bzw. nicht gefährliche Substanz" handelte.

Während des Einsatzes war die Friesenstraße in der Östlichen Vorstadt zwischen Ziegenmarkt und Gleimstraße gesperrt. Inzwischen sind sie wieder freigegeben. Die Linien der BSAG waren von den Sperrungen nicht betroffen. "Planen Sie dennoch ein wenig mehr Zeit ein, denn es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen", twittert die Polizei Bremen.

Erst am Montag hatten die Parteibüros der Linken und Grünen verdächtige Briefe erhalten. Zwei Tage darauf ging ebenfalls einer bei der FDP ein. In allen drei Fällen konnte die Polizei im Nachhinein Entwarnung geben.

++ Diese Meldung wurde um 18.32 Uhr aktualisiert. ++