Polizei- und Feuerwehreinsatz

pfr /rab

Die pulverartige Substanz, die am Dienstag im Gebäude der Bremer Gesundheitssenatorin in einem Brief gefunden wurde, hat sich als ungefährlich herausgestellt. Das teilt die Polizei mit.