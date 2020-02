Die Bremer CDU hat einen verdächtigen Brief bekommen. (Felix Wendler)

Bei der Bremer CDU wurde ein verdächtiger Brief gefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem WESER-KURIER. Sprengstoffexperten seien bereits zu dem Gebäude in der Straße Am Wall unterwegs, um den Brief zu untersuchen. Aufgrund des Einsatzes könne es zu außerdem zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Erst im Januar erhielten die Parteien Grüne, Linke und FDP ebenfalls verdächtige Umschläge. In allen Fällen stellten sich die Briefe als harmlos heraus.