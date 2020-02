Die Bremer CDU hat einen verdächtigen Brief bekommen. (Felix Wendler)

Der verdächtige Brief in der Bremer CDU-Zentrale hat sich als ungefährlich erwiesen, wie die Polizei mitteilte. Am Montagvormittag war der verdächtige Umschlag in dem Gebäude in der Straße Am Wall gefunden worden. Sprengstoffexperten der Bundespolizei untersuchten den Brief und konnten schnell Entwarnung geben: Die Substanz in dem Umschlag sei ungefährlich. An dem Einsatz waren auch Kräfte der Feuerwehr beteiligt, zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Straße.

Erst im Januar erhielten die Parteien FDP, Grüne und Linke ebenfalls verdächtige Umschläge. In allen Fällen stellten sich die Briefe als harmlos heraus. Der Staatsschutz ermittelt im Fall der Briefe an Grüne und Linke wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.