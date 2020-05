Ein verdächtiger Brief hat am Montag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. (Friso Gentsch/DPA)

Die Substanz in dem verdächtigen Brief, der am Nachmittag im Parteibüro der CDU aufgetaucht ist, ist harmlos. Das teilt Polizei mit. Der Großeinsatz am Wall werde nun aufgelöst.

Am Montag habe eine Mitarbeiterin des Büros der Polizei einen Brief mit einer pulverartigen Substanz gemeldet, so die Polizei. Daraufhin sei ein Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst worden. Die Straße Am Wall war kurzzeitig gesperrt. Experten von Polizei und Feuerwehr hätten die Substanz in dem Brief untersucht und festgestellt, dass sie harmlos sei.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362 38 88 entgegen.