Der Bereich um die Umweltbehörde ist derzeit abgesperrt. (Patrick Seeger/dpa)

Eine Mitarbeiterin der Bremer Umweltbehörde hat am Montagmorgen einen verdächtigen Brief gefunden und Alarm ausgelöst. Nach Angaben der Polizei enthält der Brief eine pulverartige Substanz, die von den Delaborierern der Bundespolizei untersucht wurde. Der Bereich um die Umweltbehörde wurde abgesperrt.

Gegen Mittag haben die Delaborierer Entwarnung gegeben. Laut Polizei handele es sich um eine harmlose Substanz. Die Absperrmaßnahmen werden nach und nach aufgelöst. (sei)

+++ Dieser Artikel wurde um 12.38 Uhr aktualisiert. +++