Aufgrund eines Polizeieinsatzes war der Altenwall aktuell gesperrt. (Felix Wendler)

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: Die Parteibüros der Grünen am Altenwall und der Linken in der Neustadt erhielten am Montag Briefe mit einer pulverartigen Substanz. Die Bremer Polizei sperrte daraufhin am Morgen zunächst den Altenwall, am Mittag schließlich auch den Buntentorsteinweg zwischen Yorckstraße und Sedanstraße. Letzterer ist derzeit für den Individual- und Straßenbahnverkehr voll gesperrt.

Im Altenwall gibt es dagegen Entwarnung, teilte die Polizei Bremen auf Twitter mit. Die Straße sei seit etwa 13 Uhr wieder freigegeben. Bei dem Pulver handele es sich "um eine nicht gefährliche Substanz". Das stellten Spezialisten der Bundespolizei aus Hannover fest, die die Bremer Polizei zu Hilfe gerufen hatte, um sicherzugehen, dass es sich um keine giftige Substanz handele.

Der an die Grünen abgesandte Brief wurde dem Vernehmen nach geöffnet, mehrere Personen kamen demnach mit dem Pulver in Berührung. Sie wurden zunächst in einer oberen Etage der Geschäftsstelle am Altenwall isoliert. Die anderen Mitarbeiter wurden evakuiert, der Altenwall vorübergehend gesperrt. Nach einer ersten Sicherung gaben die Sicherheitsbehörden das Erdgeschoss des Gebäudes gegen 10.30 Uhr wieder frei.

Kurz darauf meldeten die Linken bei der Polizei, dass auch in ihrem Büro in der Neustadt ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver aufgetaucht ist. Auch dieser Umschlag wird von dem Spezialistenteam aus Hannover untersucht. (gah/mic/var)

++ Diese Meldung wurde um 13.56 Uhr aktualisiert. ++