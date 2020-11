Ein Brief mit verdächtigem Inhalt landete am Donnerstagnachmittag am Bremer Amtsgericht (China Hopson)

Erneut hat ein verdächtiger Brief für einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr in Bremen gesorgt. Nach Angaben der Polizei ging der Brief am Donnerstagnachmittag im Amtsgericht Bremen an der Ostertorstraße ein. Dort bemerkte ein Mitarbeiter beim Öffnen die kristallähnlichen Gegenstände und alarmierte die Einsatzkräfte. Spezialisten von Polizei und Feuerwehr untersuchten die Steinchen, die jedoch ungefährlich waren. Der Brief wurde sichergestellt, verletzt wurde bei dem Einsatz, der rund drei Stunden dauerte, niemand.

Über das ganze Jahr war es immer wieder zu verdächtigen Sendungen an Bremer Ämter und Parteibüros gekommen. Vor wenigen Tagen war auch das Polizeirevier Neustadt Ziel eines solchen Briefes. Das Revier wurde für die Untersuchung komplett geräumt.