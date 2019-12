Untersuchungen dauern an

Verdächtiger Gegenstand am Bremer Hauptbahnhof: Polizei gibt Entwarnung

Vanessa Ranft

In einem Bus am Bremer Hauptbahnhof ist am Abend ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Von ihm gehe jedoch keine Gefahr aus, teilte ein Sprecher am späten Abend mit. Worum es sich handele, sei jedoch noch unklar.