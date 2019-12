Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: In einem Bus wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. (Nonstopnews)

Dort, wo sonst die Busse von BSAG und VBN wenden, flattert derzeit Absperrband. In einem Fahrzeug der BSAG ist am Abend ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Um was es sich handele, werde noch untersucht. Der Bus sei geräumt worden.

Der Nahbereich rund um den Kiefert-Imbiss ist seit 18.30 Uhr abgesperrt, Busse und Bahnen fahren laut Angaben der Polizei nach Plan. Für die Regionalbusse des VBN wurden Ersatzhaltestellen am Breitenweg eingerichtet.