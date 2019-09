Nach den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann-Stiftung wird der Personalschlüssel in Bremer Kitas immer schlechter. (Daniel Naupold/dpa)

Vertreter der Gewerkschaften Verdi und GEW sowie der Bremer CDU haben die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie zum Personalschlüssel in Kitas als alarmierend bezeichnet. „Wir haben immer wieder davor gewarnt, den Kita-Ausbau auf dem Rücken des Personals und der Kinder auszutragen. Die Studie zeigt, dass genau das passiert“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jörn Kroppach. Wegen des Fachkräftemangels müssten schon jetzt Abstriche in der individuellen Förderung der Kinder gemacht werden.

Verdi fordert nun ein Kita-Aktionsprogramm für die Fachkräftegewinnung in Bremen. Der Schlüssel für ausreichend Personal seien gute Arbeitsbedingungen und eine bezahlte Ausbildung für alle angehenden Erzieherinnen und Erzieher. Die Arbeitsbelastung in den Kitas müsse zudem erheblich gesenkt werden, um den Erzieherberuf attraktiver zu machen. Setze der Senat das nicht um, müsse er auf geplante Projekte verzichten: „Vorhaben wie 24-Stunden-Kitas, die den Personalbedarf noch weiter erhöhen, machen gar keinen Sinn und müssen gestoppt werden“, so Gewerkschaftssekretär Kroppach.

CDU-Politikerin Sandra Ahrens sieht den Senat in Zugzwang: „Die Regierung hat sich einfach ausgeruht.“ Laut Ahrens sei schon 2014 anhand der Geburtenrate klar gewesen, dass nicht nur Krippen- und Kita-Plätze, sondern auch Personal fehlen würden. „Die Konsequenzen daraus sind nie gezogen worden“, so Ahrens. „Hätte man vorausschauend geplant, dann hätte man sich ordentlich darum gekümmert.“ Trotz des massiven Kita-Ausbaus habe sich die Zahl des Fachpersonals nicht erhöht. Und, das habe sie aus Gesprächen mit unterschiedlichen Trägern erfahren, der Druck werde weiter steigen. „Wir hängen der Entwicklung hinterher“, sagte Ahrens.

Das bestätigt auch Christian Gloede, Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW in Bremen: „Es hapert an Fachkräften und in der Folge sinkt Bildungsqualität in dem Maße wie die Belastung der Kolleginnen und Kollegen steigt.“ Auch er sagt, diese Entwicklung sei seit langem bekannt und auch spürbar. Jetzt brauche es eine Ausbildungs- und Qualifikationsoffensive, um Fachkräfte zu gewinnen oder weiterzubilden.