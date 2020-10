Die nächste Verhandlungsrunde steht aus. Verdi kündigt nun für den Mittwoch weitere Streiks in der Region an. (Jens Büttner/DPA)

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch zum großflächigen Warnstreik im öffentlichen Dienst in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Es sollen alle, die unter den Tarifvertrag fallen, streiken: Tarifbeschäftigte, Auszubildende oder Praktikanten. „Wir haben es nicht gewollt, in dieser schwierigen Zeit und unter diesen Corona-Bedingungen Beschäftigte zum Streik aufzurufen. Die Arbeitgeberseite hat mit ihrem sogenannten Angebot nicht anders gewollt. Auf dieses Angebot hätte verzichtet werden können“, kommentierte Kornelia Knieper, stellvertretende Geschäftsführerin des Bezirks Bremen-Nordniedersachsen, die Entscheidung.

Die genannten Lohnsteigerungen ließen jeden Respekt vermissen, so Knieper. Aktionen und Demonstrationen sind am Mittwoch nun in Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Stade, Syke und Verden geplant.

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen steht am Donnerstag und Freitag aus. Der Deutsche Städtetag hatte bereits die für den Wochenbeginn geplanten Warnstreiks scharf kritisiert. „In diesen schwierigen Corona-Zeiten sind die Menschen genug belastet und brauchen nicht auch noch massive Störungen im Bus- und Bahnverkehr“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, der „Rheinischen Post“. „Und Streiks in Krankenhäusern empfinde ich gerade jetzt als unpassend."

Die Arbeitgeber hatten für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte.