Auch Angestellte der Sparkasse Bremen sind zum Streik aufgerufen. (Ole Spata/dpa)

An Banken in Bremen, Hannover und Braunschweig sind Angestellte am Dienstag, 14. Mai, von der Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. Jörg Reinbrecht, Landesfachbereichsleiter der Verdi in Niedersachsen geht dabei von rund 1000 Teilnehmern in allen drei Städten aus. Ab 9 Uhr treffen sich am Dienstag Angestellte der Sparkasse, Commerzbank, Deutsche Bank und anderen Geldinstituten zu einer Kundgebung Am Brill.

Hintergrund des Streiks ist die stockende Tarifverhandlung. Während Verdi sechs Prozent höhere Löhne für Bankangestellte fordert, hatten die Arbeitgeber in der dritten Tarifrunde ein Gehaltsplus von einem Prozent angeboten. Am 20. Mai beginnt in Berlin die vierte Tarifrunde. (sei)