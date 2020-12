Für ihr ehrenamtliches Engagement bekommt Ursula Meta Borchardt das Bundesverdienstkreuz am Band. (Björn Hake)

Ursula Meta Borchardt aus Bremerhaven wird mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die 96-Jährige hat sich ehrenamtlich in hohem Maß und vielfältiger Weise für das Gemeinwohl eingesetzt, vor allem der älteren Generation. Anfang der 1990er-Jahre hat sie die Seniorentagesstätte „Vogelnest“ der Arbeiterwohlfahrt in der Seestadt aufgebaut und mit großem Engagement bis 2015 ehrenamtlich geleitet.

In den 70er-Jahren arbeitete Ursula Borchardt als Reinigungskraft für ein Unternehmen, das insolvent wurde. Als ihre Kolleginnen und sie ihren Lohn nicht mehr bekamen, trat Borchardt in die Gewerkschaft ein. Als sie wenig später eine Stelle beim Bremerhavener Magistrat antrat, wurde die damals 50-Jährige sofort in die Personalvertretung gewählt – Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit waren ihr dabei besonders wichtig. Parallel engagierte sich die Bremerhavenerin in der Gewerkschaft ÖTV, später Verdi, und war Mitglied der SPD.