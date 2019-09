Rund 3500 Radfahrer nahmen im vergangenen Jahr an der Hochstraßentour teil. (Frank Thomas Koch)

Es soll mehr als eine bewegte Woche werden. Rund um die europäische Mobilitätswoche (16. bis 22. September), die deutschlandweit vom Umweltbundesamt koordiniert wird, gestaltet der Verein autofreier Stadtraum in Bremen viel Programm. Die Veranstalter stellen dabei gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) den Fußverkehr in den Mittelpunkt. Mehr als 20 verschiedene Aktionen und Veranstaltungen sind in der Hansestadt geplant, wie die Vorsitzenden des autofreien Stadtraums Susanne von Essen und Ralph Saxe am Dienstag bekannt gaben.

Die verkehrspolitischen Debatten hätten durch den Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Regierung einen neuen Schub bekommen, heißt es von den Organisatoren. Fuß- und Radbrücken, eine autofreie Innenstadt bis 2030, ein Fußverkehrsetat oder günstigere Tarife im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sind in Bremen angedacht oder in der Diskussion. Maßnahmen, mit denen auch das klar gesteckte Ziel des autofreien Stadtraums erreicht werden soll: eine nachhaltige Mobilität.

Einer der Hauptpunkte der Mobilitätswoche findet bereits vor dem offiziellen Start statt. Bei der Hochstraßentour am Sonntag, 15. September, ab 12 Uhr, geht es von der Bürgerweide aus mit dem Fahrrad über Bremens Hochstraßen und Autobahnen. Mit der Forderung „mehr Platz fürs Rad“ startet die Fahrraddemo gegenüber vom Hauptbahnhof zu einer circa 17 Kilometer langen Tour durch Bremen und endet auf dem Domshof, wo sich ein Kulturbankett mit Aktionen und Musik anschließt. Bei einer Talkrunde mit dem Titel „Einfach einsteigen“ werden dann Hans Joachim Müller (Vorstand der BSAG), Sascha Aulepp (SPD), Nelson Janßen (Die Linke), Martin Michalik (CDU), Ralph Saxe (Grüne) und Wolfgang Geißler (Aktionsbündnis Einfach einsteigen) über künftige Tarife im ÖPNV wie das 365 Euro-Ticket oder den ticketlosen Nahverkehr sprechen.

Unter dem Motto „Smart City – eine Vision für Bremen“ wird auch am Mittwoch 18. September, ab 19 Uhr in der Markthalle Acht diskutiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung will nach einer Einführung von Ronny Meyer (Staatsrat für Verkehr) mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Ulrike Mansfeld (Architekturprofessorin Hochschule Bremen), Heiko Strohmann (CDU) und Saxe über eine Vision für die Bremer Innenstadt reden.

Mehrere Termine ballen sich am Freitag, 20. September. Neben dem weltweiten Klimastreik von „Fridays for Future“ erobern Menschen beim Parking-Day ab 15 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße unbelebte Parkflächen zurück. Zudem gibt es in der Handelskammer ab 14 Uhr eine Infoveranstaltung mit dem Titel „Bike for Future!“. „Die Bündelung der Veranstaltungen an diesem Tag ergeben ein schönes Gesamtbild“, sagt Susanne von Essen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen und alle Termine sind unter www.autofreierstadtraum.de zu finden.