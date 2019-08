Nicht das letzte Abendmahl, sondern die ehrenamtlichen Helfer der Tafel in der Vahr, die künftig jeden Mittwoch Lebensmittel verteilen. (PETRA STUBBE)

Brot und Nudeln, Gemüse und Obst finden schon am ersten Ausgabetag der Tafel in der Neuen Vahr einen reizenden Absatz. In einer langen Schlange stehen Menschen mit Rollatoren und Gehhilfen an, um gegen eine Spende von zwei Euro ihre mitgebrachten Tüten und Einkaufsbeutel mit dem zu füllen, was Supermärkte aussortiert und gespendet haben. Künftig wird dies jeden Mittwoch im Hanna-Harder-Haus direkt am Vahrer See möglich sein, denn der Bedarf nach günstigen Lebensmitteln ist vorhanden und wird voraussichtlich noch wachsen.

Das Besondere an der Ausgabestelle in der Vahr: Das Angebot gilt nur für Menschen aus der Vahr ab 65 Jahren und für Menschen mit Behinderungen, die außerdem eine niedrige Rente oder Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch nachweisen können. Die Idee, Tafeln speziell für ältere Menschen in den Quartieren anzubieten, ist dabei nicht neu. Auch in Kattenturm gibt es bereits eine Ausgabestelle für ältere Menschen.

Kürzere Wege

Uwe Schneider, Vorsitzender des Vereins: „Die Idee ist entstanden, weil wir den Eindruck haben, dass es den Menschen immer schwerer fällt, den Weg nach Hemelingen zur Hauptausgabe zu finden.“ Tatsächlich pflichtet ihm eine Kundin, die am Tisch zugehört hat, bei: „Ein endloser Weg ist das!“, sagt sie. Diese Beobachtung teilt auch Barbara Schneider, Leiterin der Begegnungsstätte Vahrer See des Vereins aktive Menschen in Bremen (Ameb). „Wir haben dann gesagt, wenn die Menschen nicht nach Hemelingen kommen, dann holen wir sie eben hier her.“ Dies habe sich angeboten, da in der Begegnungsstätte die Räume zur Verfügung stünden.

Dass der Bedarf vorhanden ist, beweisen nicht zuletzt die Schlangen. Wohlgemerkt: Ohne, dass die Tafel bisher offiziell Werbung gemacht hätte. „Ich gehe davon aus, dass der Bedarf gestiegen ist, da hier im Stadtteil die Menschen mit dem Stadtteil alt geworden sind“, sagt Uwe Schneider. Er geht außerdem davon aus, dass künftig noch mehr Menschen in der Vahr das neue Angebot der Tafel nutzen werden. „Die Menschen mit niedrigen Renten müssen die Vorteile der Tafel erst noch entdecken und es ist natürlich auch immer noch mit Scham behaftet.“ In der Vahr bietet die Tafel grundsätzlich dasselbe an, wie in in der Hauptausgabe in Hemelingen. „Nur eben in kleineren Mengen“, sagt Uwe Schneider.

Die Senioren haben dennoch etwas andere Vorlieben. „Wir merken das daran, dass deutlich mehr weicheres Brot genommen wird und zum Beispiel auch traditionelle Gemüsesorten.“ Und noch etwas hat Uwe Schneider beobachtet: „Die Kunden können mehr damit anfangen, sie wissen, was sie damit kochen können.“

Für die Menschen hat der günstige Einkauf Vorteile. „Sie können sich dann auch mal etwas leisten, zum Beispiel ein Schwimmbadbesuch oder das Kino oder einfach den Kaffeebesuch“, sagt Barbara Schneider. Auf der anderen Seite des Tisches stehen die Ehrenamtlichen der Tafel. Über 20 Freiwillige hätten sich nach einem Aufruf gemeldet, sagt Uwe Schneider. Darunter ist auch Zerrin Elmali aus der Vahr. „Ich habe davon gelesen und eine Nachbarin hat mir davon erzählt“, sagt sie. Sie habe Freude daran, anderen Menschen zu helfen und zu unterstützen. „Und es ist genügend da, die Menschen sind glücklich“, sagt sie, während sie einem älteren Herren ein Brot über den Tisch reicht.

Unterstützung der Gewoba und Nachbarschaftshilfe

Unterstützt wird die Tafel in der Vahr von der Nachbarschaftshilfe und dem Wohnungsunternehmen Gewoba. Letztere stellt für die Ausgabe Verkaufstresen und Regale zur Verfügung. Unter den Kunden ist Marianne Platho. Auch sie wohnt in der Vahr und ist langjährige Kundin der Tafel. Wie lange, das wisse sie nicht mehr genau. Ein paar Jahre auf jeden Fall. Zuletzt hatte sie Schwierigkeiten nach Hemelingen zu gelangen. Besonders im Winter sei es schlimm, weil dann auch nicht gestreut werde. Nun kommen noch häufige Arztbesuche hinzu, die es ihrer schwerer machen, in die Brauerstraße in Hemelingen zu kommen. „Mir hilft das, mit der Rente hinzukommen“, sagt sie über das Angebot der Tafel. Alles, was sie für die Woche brauche, bekomme sie hier: „Nudeln, Brot, Honig, Joghurt“, zählt sie mit Blick in ihren Einkaufsbeutel auf. Große Sprünge kann sie dennoch nicht machen. Das Geld, das sie für die Lebensmittel weniger ausgebe, spare sie für andere wichtige Dinge: Kleidung zum Beispiel.

Weitere Informationen

Die Bremer Tafel existiert seit 24 Jahren und hat nach eigenen Angaben derzeit 2500 Kunden. Die Tafel geht davon aus, dass hinter jedem Kunden drei Familienangehörige stehen, sodass der Verein rechnerisch bis zu 7500 Menschen mit günstigen Lebensmitteln versorgt. Ziel der Tafel ist es, abgelaufene Lebensmittel, die unbedenklich für den Verzehr sind, einzusammeln und an Bedürftige abzugeben. Die Lebensmittel würden sonst im Müllcontainer landen. Die Ausgabestelle in der Vahr für bedürftige Menschen ab 65 Jahren ist jeden Mittwoch von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet.