Harry S. beim Interview in der JVA Oldenburg (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Das entschied der Bundesgerichtshof bereits am 8. Februar, wie das Hanseatische Oberlandesgericht am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Der 29-Jährige war im Juli 2016 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem damaligen Stand der Ermittlungen war er als Daesch-Mitglied im Juni 2015 bei einer Hinrichtung von sechs Menschen im syrischen Palmyra lediglich anwesend, ohne sich unmittelbar beteiligt zu haben.

Nachträglich veröffentlichtes Videomaterial hatte der Bundesanwaltschaft zufolge eine Beteiligung des Mannes an den Hinrichtungen gezeigt. Eine zweite Anklage wegen mehrfachen Mordes hatte das Hanseatische Oberlandesgericht im Oktober 2017 abgelehnt. Die Begründung: Das im Grundgesetz verankerte Verbot der Doppelbestrafung stehe einer erneuten Strafverfolgung entgegen. Das ließe sich auch nicht korrigieren, "wenn wie hier dem Verurteilten im Nachhinein ein Tötungsdelikt und damit eine weitaus schwerer wiegende Straftat vorzuwerfen ist". Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist das Verfahren dem Hanseatischen Oberlandesgericht zufolge rechtskräftig abgeschlossen. (lni)

Der WESER-KURIER verwendet den Begriff „Islamischer Staat“ nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.