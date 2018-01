Kurz aufstehen, weil der Richter den Saal betritt, und dann war der Prozess am Freitag auch schon wieder beendet. Nur drei der fünf Angeklagten waren anwesend – nicht genug, um die Verhandlung sachgerecht durchzuführen, befand das Gericht. (Daniel Chatard)

Die Anklage gegen die fünf Männer lautet: versuchte räuberische Erpressung. Es geht um zwei Fälle: Im ersten sollte ein Bremer Geschäftsmann 30.000 Euro zahlen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, habe man ihn geschlagen, getreten und damit gedroht, seinen Laden kurz und klein zu schlagen, heißt es in der Anklageschrift. Im zweiten Fall, hier ging es um 50.000 Euro, sei der Geschädigte zwar nicht geschlagen worden. Dafür hätten ihm die Täter von einem Mann erzählt, der nicht bezahlen wollte, und dem deshalb die Finger abgeschnitten worden seien.

Die beiden mutmaßlichen Erpressungen datieren von März und Juni 2012. Am Freitag sollten sie vor dem Landgericht aufgeklärt werden. Doch dazu kam es nicht. Der Prozess platzte, bevor er richtig begonnen hatte, denn nur drei der fünf Angeklagten erschienen vor Gericht. Einer der beiden anderen ist komplett von der Bildfläche verschwunden, ihm konnte nicht einmal die Ladung für den Prozess zugestellt werden. Der andere wurde unlängst in der Schweiz festgenommen und sitzt dort in Untersuchungshaft.

Staatsanwältin widerspricht

Nur gegen drei Angeklagte zu verhandeln, erscheine nicht sachgerecht, entschied die Strafkammer und setzte die Verhandlung aus. Was bedeutet, dass der Prozess nicht einfach nur unterbrochen wurde, um am nächsten angesetzten Verhandlungstag fortzufahren, sondern dass er komplett neu beginnen muss. Wann das der Fall sein wird, steht in den Sternen. Im Gerichtssaal war eher von Monaten als von Wochen die Rede. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um dem untergetauchten Angeklagten eventuell doch noch auf die Spur zu kommen. Und um zu klären, was genau es mit der Festnahme des Angeklagten in der Schweiz auf sich hat.

Den Verteidigern war diese Entscheidung des Richters nur recht. Sie hatten schon zuvor auf eine Aussetzung oder mindestens eine Unterbrechung des Prozesses gedrängt. Die Anwälte fürchteten, dass sich das Fehlen der beiden anderen Angeklagten nachteilig auf ihre Mandanten auswirken könnte. Auch die zwischenzeitlich angedachte Abtrennung der Verfahren gegen die beiden fehlenden Angeklagten bezeichneten die Anwälte als „äußerst unglücklich“. Schließlich habe die Staatsanwaltschaft das Quintett ja nicht ohne Grund gemeinsam angeklagt. Gerade der untergetauchte Mann habe maßgeblichen Anteil an den Schuldvorwürfen. Dem Vernehmen nach soll er die anderen angestiftet haben.

Die Staatsanwältin hielt zunächst dagegen. Sie würde sich zwar auch wünschen, gegen alle fünf Männer zugleich verhandeln zu können. Doch da absehbar sei, dass die beiden fehlenden Angeklagten längere Zeit nicht verfügbar seien, sollte man zumindest versuchen, den Prozess gegen das verbliebene Trio zu beschleunigen, argumentierte die Vertreterin der Anklage.

Ein Angeklagter sitzt im Gefängnis

Zumindest das weitere Schicksal des in der Schweiz festgenommenen Angeklagten sollte abgewartet werden, forderte dagegen einer der Verteidiger. Er habe gehört, dass dessen Inhaftierung in Basel mit dem Bremer Verfahren zu tun haben könnte, berichtete der Anwalt und warnte vor dem sogenannten "Strafklageverbrauch" – niemand darf wegen derselben Straftat mehrfach verurteilt werden.

Auch hier widersprach die Staatsanwältin. Nach ihren Informationen sei der Mann in der Schweiz im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "falscher Polizist" festgenommen worden, was nichts mit dem Bremer Fall zu tun habe. Exakte Informationen hierzu und zum Stand dieses Verfahrens hatte allerdings auch sie nicht.

Das Gericht entschied sich letztlich für einen klaren Neuanfang. Dies auch vor dem Hintergrund, dass nicht nur die zwei Angeklagten fehlten, sondern auch der Hauptbelastungszeuge in diesem Verfahren bislang nicht geladen werden konnte. Man sei aber guter Hoffnung, dass dies nun gelingen könne, erklärte der Vorsitzende Richter. Zudem kündigte er an, die "kleine Verschnaufpause" noch einmal für Verständigungsgespräche mit allen Prozessbeteiligten nutzen zu wollen.

Zeitdruck, der wie bei anderen Fällen dazu führen könnte, dass einer der Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen werden muss, besteht in diesem Verfahren nicht. Es handelt sich um keine Haftsache, die Angeklagten befinden sich mit einer Ausnahme auf freiem Fuß. Im Gefängnis sitzt derzeit lediglich einer der Männer, Ibrahim M., der ehemalige Chef des in Bremen verbotenen Motorrad-Clubs Mongols. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Untersuchungshaft, sondern um das Absitzen einer sechsjährigen Haftstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels, zu der M. 2014 verurteilt wurde.

++ Dieser Artikel wurde am 12.01.2018 um 16:37 Uhr aktualisiert. ++