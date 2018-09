Robert Teske und Marvin Mergard (von links) leiten den Landesverband der Jungen Alternative in Bremen. (Christian Kosak)

Die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), wird in Bremen und Niedersachsen vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Entscheidung teilten die jeweiligen Innenbehörden am Montag mit.

In einer Pressekonferenz erläuterte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Gründe für die Entscheidung. Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachte die JA seit vergangener Woche. Die Vorfälle in Chemnitz seien dafür jedoch nicht der Anlass, hätten aber die Aktualität des Themas erneut aufgezeigt, sagte Mäurer.

Das niedersächsische Innenministerium hat ebenfalls am Mittag zu einer Konferenz eingeladen. Er habe in der vergangenen Woche entschieden, die Junge Alternative (JA) zu beobachten, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Den entsprechenden Antrag habe ich heute früh unterschrieben." Es handele sich bei der JA um eine verfassungsfeindliche Organisation. Die Entscheidung habe nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, sagte Pistorius. Von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verlangte er ein Ende der Zurückhaltung im Umgang mit der AfD. "Ich fordere den Bundesinnenminister auf, die Augen auf zu machen."

"Grundwerte unserer Verfassung werden negiert", sagte die Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren Brandenburger, mit Blick auf die JA. "Wir haben ein klares Bekenntnis zu vordemokratischen politischen Strukturen."

In Niedersachsen war der JA-Landesvorsitzende Lars Steinke im August abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag als Verräter bezeichnet hatte.

SPD-Fraktion Bremen begrüßt Entscheidung

Der Bremer Landesverband der JA wurde im Oktober 2016 in Farge gegründet. Er wird geleitet von Robert Teske und Marvin Mergard. Björn Tschöpe, der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Bremen, begrüßte die Entscheidung, die Organisation zu beobachten, als "folgerichtig". Nicht erst seit den Ereignissen in Chemnitz würden in der AfD und der JA "die Grenzen zwischen angeblich besorgten Bürgern, der Identitären Bewegung, Antisemiten, Fremdenfeinden und waschechten Neonazis zunehmend verschwimmen". So gebe es beispielsweise durch Beiträge von Mergard in den sozialen Netzwerken Hinweise auf Verbindungen zur rechten Identitären Bewegung (IB), die bereits seit einiger Zeit vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Mergard und Teske demonstrierten in der Vergangenheit bereits gemeinsam mit IB-Anhängern in Bremen und Berlin (wir berichteten). Die JA Bremen hat eine politische Zusammenarbeit jedoch offiziell abgestritten.

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz in den vergangenen Tagen ist bundesweit eine Debatte darüber entbrannt, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Der Grund: Die Partei habe sich an fremdenfeindlichen Demonstrationen in der Stadt beteiligt. Die AfD hatte für Samstag zu einem "Schweigemarsch" nach Chemnitz eingeladen, um an die Tötung eines 35-Jährigen Deutschem mit kubanischen Wurzeln zu erinnern. Als Tatverdächtige gelten zwei junge Araber. An der Kundgebung nahmen rund 8000 Menschen teil. Neben mehreren AfD-Landesvorsitzenden marschierten liefen auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses in der ersten Reihe mit.

Politiker wie der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sprachen sich für eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz aus. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sah für eine flächendeckende Beobachtung jedoch zunächst keine Grundlage. (mit dpa)

++ Dieser Artikel wurde um 14.39 Uhr aktualisiert. ++