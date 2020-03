Die Suchttherapeutin Edith Hatesuer engagiert sich mit Informationsveranstaltungen und der Organisation des Familiencircus ehrenamtlich für den Verein Nacoa. (Christina Kuhaupt)

Frau Hatesuer, welches Ziel verfolgen Sie beziehungsweise der Verein Nacoa mit der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien?

Edith Hatesuer: Ziele sind Lobbyarbeit, für das Thema zu sensibilisieren, es aus der ‚Schmuddelecke‘ zu holen, Enttabuisierung, das Hinschauen fördern. Nicht umsonst ist das Motto der Nacoa-Aktionswoche: „Vergessenen Kindern eine Stimme geben“. In unserem Gesundheitssystem werden Angehörige von Suchtkranken, besonders Kinder, immer noch sehr wenig in den Behandlungsprozess einbezogen. Betroffen sind sie von der Situation aber gleichermaßen wie die suchtmittelabhängige Person selbst. Die Belastung für die Kinder und Auswirkungen auf ihr späteres Leben sind erheblich. Tabuisierung, nichts darf nach außen dringen, was in den Familien passiert, prägen häufig Kommunikationsmuster in ihren Beziehungen. Auch deshalb ist es wichtig, dass sie Möglichkeiten und Orte haben, wo sie zu Wort kommen dürfen und wo diesen 'vergessenen Kindern' geholfen wird.

Jeder körperlichen Abhängigkeit geht eine psychische voraus. Beispiel Alkoholabhängigkeit: Bevor eine körperliche Abhängigkeit entwickelt wird, die von körperlichen Entzugserscheinungen wie starker innerer Unruhe, Schlafstörungen oder Händezittern begleitet wird, beginnt vorher die seelische Abhängigkeit. Diese zeigt sich durch kompensieren, zum Beispiel von unangenehm erlebten Gefühlen, oder Konfliktvermeidung, lieber nicht fühlen oder ansprechen, stattdessen erst einmal zur Entspannung etwas trinken. Steht die Wirkung des Suchtmittels im Vordergrund statt der Genuss, wird von psychischer Abhängigkeit gesprochen. In der Phase funktionieren Menschen nach außen meist völlig unauffällig. Zu Hause sieht das anders aus. Wer regelmäßig der Wirkung wegen trinkt, wird im privaten Umfeld als emotional nicht mehr erreichbar erlebt. Er beteiligt sich häufig nicht mehr am Familienleben, da er die verbleibende Kraft für das Funktionieren im Arbeitsleben braucht. Co-abhängiges Verhalten der Angehörigen ist häufig die Folge. Daher wird Sucht auch als Familienkrankheit bezeichnet. Insbesondere bei Kindern besteht die Sucht aus der ‚Summe der Geheimnisse‘, die sie hüten. Ich darf nicht sagen, was zu Hause los ist, kann keine Freunde mitbringen. Sucht ist keine Schande oder Willensschwäche, sondern eine behandelbare Krankheit.

Co-Abhängigkeit bedeutet so viel wie Mit-Abhängigkeit. Sie äußert sich in zunächst gesellschaftlich sehr anerkannten Verhaltensweisen, wie hilfsbereit, unterstützend, freundlich und zugewandt sein, Kompromissbereitschaft und auf Wünsche und Bedürfnisse der Mitmenschen eingehen. Die Gefahr: Angehörige richten diese Verhaltensweisen übermäßig auf die suchtkranke Person aus, statt ihre eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten. So wie die suchtkranke Person auf das Suchtmittel fixiert ist, konzentrieren sich Angehörige auf die suchtkranke Person. In dem Maße wie der Konsum steigt, steigen oft auch deren Bemühungen. Das erhöht bei allen Beteiligten den Druck. Kinder versuchen zum Beispiel durch gute Schulleistungen oder Übernahme von Aufgaben, für die die suchtkranke Person verantwortlich ist, für gute Stimmung zu sorgen. Dadurch wollen sie ihre Sorge und Liebe zum betroffenen Elternteil zeigen. Da es so nicht funktioniert, fangen sie an, sich infrage zu stellen. Unbewusst lenken sie gleichzeitig vom Problem ab, trauen ihrer Wahrnehmung immer weniger und erleben trotz großer Anstrengungen wenig bis keine Erfolge. Glaubenssätze, wie ‚Du musst Dich nur genug anstrengen, dann klappt das schon irgendwann‘ begegnen mir in meiner Arbeit sehr häufig.

In erster Linie den Kindern Möglichkeiten geben, offen über die Sucht zu sprechen, zuhören und das Gefühl vermitteln, ihnen zu glauben, damit sie wieder lernen, ihrer Wahrnehmung zu trauen. Sie brauchen das Gefühl von Erlaubnis nach dem Motto: Ich darf sprechen, fühlen, denken. Kinder brauchen Bestärkung, Ermutigung, sich auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen und trotzdem Wertschätzung zu erfahren. Sie brauchen wenigstens eine verlässliche Person, zu der sie Vertrauen aufbauen können, der sie Gefühle zeigen dürfen und die sie darin bestätigt, dass es in Ordnung ist, so zu fühlen.

Das Netzwerk Selbsthilfe bietet eine Übersicht von Selbsthilfegruppen in Bremen, an die sich Kinder und Jugendliche wenden können. Ebenso hilfreich kann die Suchtprävention des Landesinstituts für Schule sein. Das sind erstmal Anlaufstellen, die unverfänglicher erscheinen als zum Beispiel Suchtberatungsstellen. Über Nacoa gibt es die Möglichkeit der Telefonberatung oder Online-Beratung für Jugendliche (www.nacoa.de).

Kindern sollte verständlich gemacht werden, dass Suchtmittelabhängigkeit eine Krankheit ist. Dann wird ihnen klar, dass das Verhalten des Betroffenen dadurch bestimmt ist, nicht abhängig von ihrem Verhalten ist. Das Scheitern liegt meines Erachtens in der mangelnden Kenntnis über Suchtmittelabhängigkeit und deren hilfreichen Umgang vom privaten und auch professionellen Umfeld. Tabuisierung und mangelnde Informationen führen auch bei Beschäftigten in sozialen, ärztlichen und therapeutischen Berufen zu Verunsicherung und Stigmatisierung. Das begegnet mir als Regionalsprecherin von Nacoa bei Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sehr häufig.

Zur Person

Edith Hatesuer

ist 1963 geboren, verheiratet und lebt in der östlichen Vorstadt. Die Diplom-Pädagogin mit den Schwerpunkten Kommunikationspsychologie und Arbeitswelt und Sucht arbeitet seit 2003 in eigener Praxis, seit 2005 als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihr Steckenpferd ist die Begleitung Angehöriger von suchtkranken Menschen. Der Kontakt zu Nacoa kam beim Fachtag 2010 zustande, wenig später wurde sie Nacoa-Regionalsprecherin für Bremen.