Mittlerweile kann das Paradice auf 20 Jahre Eislaufen zurückblicken. (Frank Thomas Koch)

Die Waller Eissporthalle Paradice ist in diesem Jahr 20 geworden und das wird an diesem Sonnabend mit dem „Tag des Eissports“ gefeiert. Die Vereine zeigen ein Show-Programm und die Besucher können es ihnen gleich tun. „Beim freien Laufen verraten die Vereinsmitglieder Tricks und Kniffe und beantworten Fragen“, kündigt Betriebsstättenleiter Uwe Kirsch das Jubiläumsprogramm an.

Dass Bremen überhaupt eine Eissporthalle hat, ist nicht zuletzt den Vereinen zu verdanken, die vor dem Bau immer wieder Druck auf die Stadt ausgeübt hatten. Uwe Kirsch, der von Anfang an dabei ist – zunächst als Ladenpächter, seit 2006 auch als Betriebsstättenleiter – berichtet von einer jahrzehntelangen Schlitterpartie. 1966 wurde das erste Eisstadion in Hastedt eingeweiht. Es war eine offene Anlage und genau das wurde bald zum Problem: „Bei Schlechtwetter lief da gar nichts und es gab häufig Trainingsausfälle.“ Das Stadion wurde zum Flop.

Die Unzufriedenheit war groß

1983 kamen die Bremer dann zu ihrer ersten Eishalle. „Die stand auf der Bürgerweide, wo jetzt Halle 4 ist“, sagt der Paradice-Leiter und deutet damit gleichsam an, was nur 13 Jahre später passierte: „Die Eishalle wurde wieder abgerissen, weil die Messe Bremen Platz brauchte.“ Bei allem Verständnis für die Sachzwänge – die Unzufriedenheit sei groß gewesen. Die Vereine hatten keine Trainingsmöglichkeit mehr und auch sonst wollte in Bremen kaum einer auf das planbare Eisvergnügen verzichten, erinnert sich Kirsch. „Die Besucherzahlen waren super, die Halle lief gut“, sagt er über den Vorgängerbau des Paradice. Es entbrannte eine Standortdiskussion, die in eine Eiszeit überzugehen drohte, als man sich schließlich auf Walle einigen konnte.

Rückblickend betrachtet, kommen die Entscheider von damals nicht gut weg. Ein Trost für die Stadt: „Die neue Halle hat damals 10,5 Millionen D-Mark gekostet – für das Geld bekommt man heutzutage vielleicht noch ein Dach oder eine Tribüne“, rechnet der Paradice-Leiter vor. Das wohl beste Argument für Walle war der Anschluss ans Westbad: „Mit der warmen Abluft des Kühlsystems wird im Winter das Außenbecken beheizt“, erklärt der Betriebsstättenleiter. Das „Paradies“ vor Augen, kann dort seither ganzjährig im Freien gebadet werden.

Das war aber nicht der Grund für den Namen, der nämlich auf einen Schülerwettbewerb zurückgeht. Die Schreibweise mit dem englischen Wort für „Eis“, habe den Ausschlag gegeben, weiß Kirsch und verrät: „Dass gleich gegenüber der Waller Friedhof liegt, hat viele Leute schlichtweg amüsiert.“ 1998 startete schließlich die erste Eislaufsaison. Bis heute wurden drei Millionen Liter Wasser zu Eis gemacht. „In Liter-Flaschen gefüllt, ist das die Strecke Flensburg-München“, sagt Uwe Kirsch, der für seine Rede an diesem Sonnabend weitere Zahlenspiele vorbereitet hat: Mehr als zwei Millionen Besucher haben ihre Bahnen gedreht und anschließend 800 Handschuhe vergessen, die sie nicht mehr abgeholt haben.

15-minütige Show

Los geht es beim „Tag des Eissports“ um 11 Uhr. Auf die Begrüßung von Vertretern der Bremer Bädergesellschaft und weiterer Redner, folgt ab 11.30 Uhr der sportliche Teil: Der Eis- und Rollsportverein Bürgerweide Bremen zeigt eine 15-minütige Show, bevor dann die Nachwuchsabteilung der Weserstars ins Eishockey-Testspiel startet. In der Zeit von 12.15 bis 14 Uhr ist das Eis für alle Besucher freigegeben. Anschließend gibt es wieder was zu sehen: Die Mitglieder des Vereins Bremen 1860 präsentieren ihr Können bei einer Eiskunstlauf-Performance.

Beim freien Laufen ab 14.30 Uhr, beantworten die versammelten Experten alle Fragen rund um den Eissport und zeigen, wie es richtig geht. „Wie bremse ich und wie fahre ich rückwärts“, zählt Kirsch die Klassiker auf. An den Ständen in der Eissporthalle präsentieren sich derweil die Vereine. Wer dort auf eines der langjährigen Mitglieder trifft, kann sich möglicherweise auch etwas über die Geschichte des Eislaufs in Bremen erzählen lassen.