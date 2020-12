Auch Spezialkräfte kamen am Dienstagabend zum Einsatz. (Christian Butt)

Spezialeinheiten der Bremer Polizei haben am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Woltmershausen umstellt. Bei dem Einsatz nahmen die Beamten einen Mann fest. Zuvor hatten sich vermummte und mit Schutzwesten und Helmen ausgestattete Polizisten in der Umgebung postiert. Anwohner der Senator-Paulmann-Straße durften während des Einsatzes ihre Wohnungen nicht verlassen.

Um kurz vor Mitternacht traten Mitglieder der Spezialeinheit die Tür im dritten Stockwerk ein, sie zündeten zwei Blendgranaten in einer Wohnung und verhafteten eine Person.

Die Polizei wollte sich in der Nacht noch nicht zu den Hintergründen äußern. Anwohner haben vor dem Polizeieinsatz lautes Gepolter und Geschrei in dem Mehrfamilienhaus gehört.