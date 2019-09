Razzien in weiteren Bundesländern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verhaftungen bei Großeinsatz gegen Schleuser-Szene in Bremen

Die Bundespolizei ist mit einem Großeinsatz gegen Schleuserkriminalität in Bremen und in anderen Bundesländern vorgegangen. In Bremen gab es offenbar zwei Verhaftungen.