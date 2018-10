Mangel an Hebammen in Bremen und Niedersachsen (picture alliance/ dpa)

Es folgt einem Muster: Dort, wo wichtige Arbeit an Menschen geleistet wird, sind Anerkennung, Arbeitsbedingungen und personelle Ausstattung dem Wert der Arbeit nicht angepasst. Das wiederholt sich in der Altenpflege, im Krankenhaus, in anderen sozialen Bereichen – und auch bei der Betreuung von Schwangeren durch Hebammen. Zum Muster gehört auch: Es herrschen gesellschaftlicher und politischer Konsens darüber, dass die Bedingungen verbessert werden müssen.

Das passiert in der Regel aber lange oder gar nicht. Es ist vor allem dem Einsatz derjenigen zu verdanken, die für ihre Arbeit nicht die angemessene Anerkennung bekommen, dass das System noch nicht vollends kollabiert ist. Sie schieben Doppelschichten, opfern Freizeit und Ruhepausen, weil sie an den Wert ihrer Arbeit glauben.

Das ist auch bei den Hebammen so. Was sich jetzt aber zeigt: Die Zustände in der Geburtshilfe sind ebenso wie in der Pflege verheerend. Nun hilft nur noch: Muster durchbrechen, weniger Sonntagsreden, Geld in die Hand nehmen und die Bedingungen für die Arbeit an Menschen ihrem Wert anpassen.