An verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. (Gero Breloer/dpa)

Die einen freuen sich über einen freien Sonntag ohne Konsum, die anderen gehen am liebsten am Ruhetag der Woche shoppen. Verkaufsoffene Sonntage sind umstritten. In Bremen sind sie immer an einen Anlass wie beispielsweise den Freimarkt oder das La Strada Straßenzirkusfestival geknüpft. Geöffnet sind die Geschäfte an diesen besonderen Sonntagen immer von 13 bis 18 Uhr.

Eine Übersicht über die Termine im Jahr 2019

5. Mai: Verkaufsoffener Sonntag in Vegesack (Anlass: Vegesacker Kindertag

5. Mai: Verkaufsoffener Sonntag in Osterholz /auch Weserpark (Anlass: Gewerbeschau)

26. Mai Verkaufsoffener Sonntag in Kirchhuchting (Anlass: Huchtinger Familientage)

16. Juni: Verkaufsoffener Sonntag in der City und im Viertel (Anlass: La Strada)

16. Juni: Verkaufsoffener Sonntag in Borgfeld (Anlass: Borgfelder Sommerfest)

30. Juni: Verkaufsoffener Sonntag in Gröpelingen/ auch Waterfront (Anlass Gröpelinger Sommer)

30. Juni: Verkaufsoffener Sonntag in Habenhausen/ Einkaufspark (Anlass: Erdbeerfest)

29. September: Verkaufsoffener Sonntag Einkaufszentrum Berliner Freiheit (Computerbörse)

29. September: Verkaufsoffener Sonntag in Kichhuchting (Anlass: Huchtinger Messetage)

6. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag in Vegesack (Anlass: Vegefest)

6. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag in Habenhausen (Anlass: Herbstmarkt)

6. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag in Osterholz/ auch Weserpark (Anlass: Wein- und Oktoberfest)

3. November: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und im Steintor (Anlass: Freimarkt)

3. November: Verkaufsoffener Sonntag in Gröpelingen (Anlass: Feuerspuren Festival)

Lange Shopping-Nächte

Im Dezember gibt es in Bremen keine verkaufsoffenen Sonntage. Drei tage vor Heiligabend findet jedoch in der Waterfront die Lange Shoppingnacht statt. Die teilnehmenden Geschäfte haben dann bis 24 Uhr geöffnet. Eine Übersicht über weitere Lange Shopping-Nächte in Bremen:

28. September: Lange Shopping-Nacht in der Innenstadt (bis 22 Uhr)

30. November: Lange Shopping-Nacht in der Waterfront (bis 24 Uhr)

21. Dezember: Lange Shopping-Nacht in der Waterfront (bis 24 Uhr)

Sonntagsöffnungen in Bremen

Im Bremer Hauptbahnhof gelten besondere Regelungen für den Einzelhandel. Die dort ansässigen Läden dürfen auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Eine Übersicht über die dort ansässigen Läden finden Sie hier. Im Bremer Viertel sind einige Gemüseläden am Sonntag geöffnet. Auch der Unverpackt-Laden SelFair hat sonntags geöffnet. (haf)