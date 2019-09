Auch im März haben vorwiegend Schüler bei der Fridays for Future demonstriert. (Christina Kuhaupt (Archiv))

In hunderten Städten und Gemeinden wird laut der Website der deutschen "Fridays-for-Future"-Bewegung am Freitag für eine mehr Klimaschutz demonstriert. Tausende Teilnehmer gehen am Freitag auf die Straße, die Polizei rechnet daher mit erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Die Demonstration beginnt um 10 Uhr am Bahnhofsplatz, führt durch die City und die Neustadt und endet um 14 Uhr mit einer Kundgebung am Marktplatz. Die Strecke soll vom Bahnhof über die Bürgermeister-Smidt-Straße über die Bürgermeister-Smidt-Brücke führen. Dann geht es von der Langemarckstraße über die Wester- und Osterstraße über die Wilhelm-Kaisen-Brücke zurück in die City. Über die Balgebrückstraße und die Domsheide geht es dann abschließend zum Marktplatz.

Die Polizei weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, sich auf Einschränkungen im Straßenverkehr vorzubereiten. Die Strecke der Demonstration und deren Umgebung sollte weiträumig umfahren werden. Es können außerdem bereits früh am Morgen Klimaaktionen stattfinden, die den Verkehr einschränken.