Im Juni waren die Abrissarbeiten Am Wall voll im Gange. Gesperrt ist die Straße seit April. (Kuhaupt)

Die Handelskammer Bremen will die Verkehrssituation in der Hansestadt nicht länger hinnehmen. Die Wirtschaftsstandorte Bremen und Bremerhaven würden "ganz erheblich" darunter leiden, dass Gewerbegebiete und einzelne Gewerbebetriebe wegen des aktuellen Baustellengeschehens für Kunden, Beschäftigte und Lieferanten "deutlich schlechter" zu erreichen seien. So heißt es in einer Resolution, die das Plenum der Kammer in seiner Sitzung am Montagabend verabschiedet hat und die sich an den Senat richtet. „Es muss kurzfristig gehandelt werden. Dieses Thema muss im Senat Chefsache sein“, sagt Eduard Dubbers-Albrecht, Vizepräses der Handelskammer und Vorsitzender des Verkehrsausschusses.

Welche Auswirkungen die aus Sicht der Wirtschaftsvertretung angespannte Verkehrslage in und um Bremen hat, dafür nennt die Kammer zahlreiche Beispiele: Berufskraftfahrer könnten staubedingt ihre Lenk- und Ruhezeiten kaum einhalten und sorgten dadurch unterm Strich für erhebliche Ertragseinbußen bei den Bremer Transportunternehmen; zudem habe es in der Vergangenheit Tage gegeben, in denen Arzneimittellieferungen innerhalb der Stadt nicht nur erschwert, sondern unmöglich geworden seien; und weil die Mitarbeiter in vielen Bremer Firmen ihre Arbeitsplätze nur schwer erreichten, belaste das die Betriebsabläufe, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das sind nur drei der Probleme, die die Kammervertreter in ihrer Resolution aufzählen.

Fünf Wochen Vollsperrung ohne Arbeiten

Weitere Kritik gibt es von der Kammer auch am Umgang mit Baustellen in der Bremer City: So habe es etwa während der ersten fünf Wochen der Vollsperrung Am Wall keine Abrissarbeiten gegeben, die die Vollsperrung gerechtfertigt hätten. Die Folge: "erhebliche Umsatzeinbußen" bei den Einzelhandelsbetrieben an der Straße, heißt es seitens der Unterzeichner des Papiers. Parallel sei zudem die Kreuzung Bucht- und Violenstraße voll gesperrt worden. Weil jedoch, so gibt es die Kammer an, Asphalt und Straßenbaugeräte in dieser Zeit nicht verfügbar gewesen seien, hätten sich die Arbeiten fast vier Wochen hingezogen. Eine Zeit, in der das Parkhaus am Dom quasi nicht erreichbar gewesen sei.

Wirtschaft in Bremen braucht Verkehrsinfrastruktur

Das Plenum der Kammer schlussfolgert: "Bestand und Zukunftsorientierung der bremischen Wirtschaft setzen eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur voraus." Zentral ist aus Sicht von Handelskammer-Präses Harald Emigholz dabei unter anderem eine gut funktionierende Baustellenkoordinierung. Doch das ist längst nicht alles: Der Senat soll laut Resolution auch dafür sorgen, dass für die bremischen Verkehrsinfrastrukturen dauerhaft und stärker als zuletzt ausreichend Geld zur Verfügung gestellt wird. Zudem müsse sich die Stadt darauf einstellen, dass langfristig Brücken wie die A1-Weserbrücke oder die Stephanibrücke ersetzt werden. Und wenn schon Baustelle, dann bitte als Powerstelle mit Mehrschichtbetrieb, damit der Verkehr schnell wieder fließen kann, so eine weitere Forderung.