Auf der B75 kommt es derzeit zu langen Staus. (Screenshot VMZ Bremen)

Eine Großkontrolle der Polizei Bremen sorgte am Donnerstag für lange Staus und Verzögerungen rund um die B75 und B6 in Grolland und Huchting. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sei die länderübergreifende Kontrolle von 14 bis 17.30 Uhr durchgeführt worden. Diese hätten sich noch nachträglich auf den Feierabendverkehr ausgewirkt, sagte ein Polizeisprecher. Neben Bremen waren an den länderübergreifenden Kontrollen auch Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein beteiligt.

Laut einem Tweet der Hamburger Polizei solle es sich bei der Aktion um einen Schwerpunkteinsatz gegen Wohnungseinbrecher gehandelt haben. Es wurden Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Allein in der Hansestadt an der Elbe sollen mehr als 300 Polizisten an acht Kontrollstellen auf Hauptverkehrsstraßen im Einsatz gewesen sein. Mit der länderübergreifenden Kontrolle solle der Druck auf reisende Einbrecherbanden aufrecht erhalten werden, so ein Hamburger Polizeisprecher.

Der Verkehr in Bremen staute sich gegen 18.30 Uhr auch auf der Autobahn 1 Richtung Osnabrück zwischen Oyten und Brinkum laut Verkehrsmanagementzentrale auf bis zu 13 Kilometern Länge. Polizeikontrollen im Bereich der A 1 hat es laut der Bremer Polizei nicht gegeben, jedoch mehrere kleine Auffahrunfälle.

Auch in den sozialen Netzwerken meldeten Leser Staus und Verkehrseinschränkungen: Auf der gesamten Neuenlanderstraße und auch auf dem Osterdeich sei der Verkehr gegen 18 Uhr zusammengebrochen, schreibt ein Nutzer. Auf Facebook kommentierte jemand, dass er zweieinhalb Stunden von Horn bis zur Duckwitzstraße in der Neustadt gebraucht hat. (sei/jp)

++ Diese Meldung wurde um 21.10 Uhr aktualisiert. ++