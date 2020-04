Nicht nur das Verkehrsaufkommen auf Autobahnen rund um Bremen, Einfallstraßen und Radwegen, auch die Zahl der Passanten in der Obernstraße sank in Folge der Corona-Schutzmaßnahmen deutlich. (Christian Walter)

Infolge der Corona-Krise ist das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen rund um Bremen um mehr als 30 Prozent gesunken. Auf den Bremer Einfallstraßen sogar um mehr als 40 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung des Landesamtes Geo-Information hervor.

Das Landesamt hat dafür die Daten der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) des Amtes für Straßen und Verkehr ausgewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigten die „sichtbare Verkehrslage der Stadt", kommentiert Bürgermeisterin und Verkehrssenatorin Maike Schaefer. "Die Bremerinnen und Bremer bleiben zu Hause und beachten die vom Senat und der Bundesregierung erteilten Vorgaben zum Schutz vor der Corona-Pandemie."

Auf der A1 waren am 25. Februar noch rund 45.000 Fahrzeuge Richtung Hamburg unterwegs. Am 24. März verlieft der Verkehr mit knapp 30.000 Fahrzeugen deutlich ruhiger. "Staus gehören in diesen Tagen der Vergangenheit an", heißt es dazu in der Mitteilung der Verkehrssenatorin.

Auch in der Stadt bestätigen die Daten die gefühlte Situation. Noch vor dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch Schul-, Kitaschließung sowie der Schließung der Läden und Geschäfte hatten am 25. Februar rund 4900 Fahrzeuge die Bürgermeister-Smidt-Brücke stadteinwärts befahren. Am 24. März waren es noch 2600.

In der Obernstraße waren zudem erheblich weniger Passanten unterwegs. Waren am 25. Februar noch 16.178 Bummler gezählt worden, so waren es am 3. März 15.608 und am 24. März 4025.

Auch der Fahrradverkehr an den stark frequentierten Weserquerungen sowie am Osterdeich ging um mehr als 40 Prozent zurück. Nutzten am 3. März noch mehr als 7700 Pedaleure stadteinwärts die Wilhelm-Kaisen-Brücke, so waren es drei Wochen später am 24. März noch rund 4600.

Die genauen Zahlen für den Fahrradverkehr stadteinwärts:

Osterdeich: 3. März: 4118, 24. März: 2652, Rückgang um 45 Prozent.

Langemarkstraße: 3. März: 2326, 24. März: 1379, Rückgang um 41 Prozent

Wilhelm-Kaisen-Brücke: 3. März: 7797, 24. März: 4616, Rückgang um 41 Prozent.

Wachmannstraße: 3. März: 3713, 24. März: 2205, Rückgang um 41 Prozent.