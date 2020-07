Hauptbahnhof Bremen

Verkehrsbehinderung wegen Kundgebung

Heinz-Peter Petrat

Unter dem Motto „Verkehrssicherheit – In Gedenken an die Opfer von Verkehrsunfällen“ findet an diesem Donnerstag ab 17 Uhr eine Kundgebung in Bremen statt. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.