Die Nordwestbahn ist Teil des Nahverkehrsangebots in Bremen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Das Land Bremen hat sich den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 70 und 80 Millionen Euro kosten lassen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor. Ihre Bürgerschaftsfraktion will die politische Diskussion über die Ticketpreisstruktur beleben – was natürlich nur dann Sinn ergibt, wenn man weiß, wie sich Verkehrsbetriebe wie die BSAG oder die Nordwestbahn finanzieren.

Die Zahlen, mit denen der Senat in seiner Antwort aufwartet, sind nicht die frischesten. Für 2018 liegen keine Daten vor, die Zeitreihen beziehen sich auf die Jahre von 2013 bis 2017. Zuletzt fing Bremen laut dieser Statistik den Jahresverlust der BSAG von 55,5 Millionen Euro auf und zahlte für den schienengebundenen Nahverkehr von Nordwestbahn und DB Regio insgesamt knapp 25 Millionen Euro. Insgesamt also rund 80 Millionen Euro im Jahr 2017. In den Jahren zuvor lagen sowohl der Verlustausgleich für die BSAG als auch die Mittel für die Schiene in der Summe näher bei 70 Millionen Euro.

Die Einnahmen der in Bremen tätigen Verkehrsbetriebe haben sich von 2013 bis 2017 stetig nach oben entwickelt. Lagen sie für das Stadtgebiet im ersten Jahr noch bei knapp 78 Millionen Euro, so verbuchten die Beförderungsunternehmen 2017 insgesamt 92,5 Millionen Euro. Erkennbare Unterschiede gab es beim Kostendeckungsgrad. Bei der BSAG bewegte sich auf diesem Gebiet im genannten Zeitraum nicht viel, er schwankte stets zwischen 68 und 70 Prozent. Nordwestbahn und DB Regio konnten die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben dagegen ein Stück weit schließen, wenn auch auf niedrigem Niveau. 2013 lag er bei 42 Prozent, inzwischen decken die Bahnbetriebe mit ihren Einnahmen gut 50 Prozent ihrer Kosten.